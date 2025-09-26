Zgodnie z umową amerykańscy inwestorzy obejmą około 80 proc. udziałów w TikToku w USA, podczas gdy ByteDance i chińscy partnerzy zachowają mniej niż 20 proc. Na czele inwestycji stanie nowa siedmioosobowa rada nadzorcza, która będzie składać się z sześciu Amerykanów i jednego przedstawiciela zagranicznego, w tym ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa narodowego.

Algorytm TikToka w USA

Za operacje w USA odpowiada firma Oracle, zapewniając także przechowywanie danych w chmurze. W ramach licencji, firma i jej współzałożyciel Larry Ellison przejmą kontrolę nad algorytmem rekomendacji. Biały Dom zapewnił, że ByteDance ani chińskie władze nie będą miały dostępu do danych amerykańskich użytkowników. W gronie inwestorów znaleźli się również fundusz Silver Lake, Rupert Murdoch z synem Lachlanem oraz dyrektor generalny Dell, Michael Dell.

Wiceprezydent JD Vance zaznaczył, że nowy amerykański algorytm będzie decydował o tym, co użytkownicy zobaczą w swoich feedach. Na pytanie o treści polityczne Trump stwierdził:

Zawsze lubię te związane z MAGA, ale wszyscy będą traktowani sprawiedliwie

Koniec batalii o zakaz TikToka

Przypomnimy, że TikTokowi groził zakaz działalności w USA, a wszystko po uchwaleniu ubiegłorocznej ustawy zmuszającej ByteDance do sprzedaży udziałów, ze względu na zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i potencjalną manipulację opinią publiczną. Sąd Najwyższy podtrzymał ustawę w styczniu, a prezydent kilkukrotnie opóźniał jej egzekwowanie, dając Chinom czas na negocjacje z inwestorami. Teraz zaś podkreślił znaczenie ustaleń z prezydentem Xi Jinpingiem w zamknięciu umowy.

Aby zrobić to właściwie, naprawdę potrzebowaliśmy wsparcia Chin

TikTok pozostaje jedną z najpopularniejszych aplikacji w USA, z około 180 milionami użytkowników. Trump, który sam dołączył do platformy, wskazał jej rolę w dotarciu do młodszych wyborców i w zwycięstwie w wyborach 2024 roku. Prezydent zaznaczył również, że umowa chroni małe firmy, które korzystają z TikToka w celach reklamowych. Nie da się jednak ukryć, że nie bez znaczenia jest też fakt, że rząd USA otrzyma z tego tytułu ogromne pieniądze.

