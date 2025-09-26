Spis treści: Wybuch baterii w telefonie w podstawówce Dlaczego dochodzi do wybuchu baterii w telefonie? Gorąca i spuchnięta bateria. Na co uważać i co trzeba zrobić?

Wybuch baterii w telefonie w podstawówce

Kilka dni temu Polskę obiegła historia smartfona, który wybuchł w szkole podstawowej w Braniewie w województwie warmińsko-mazurskim. Na szczęście telefon znajdował się w plecaku pod ławką i nikomu nic się nie stało. Okazało się, że przyczyną wybuchu była bateria w telefonie. Wcześniej podobne przypadki opisywane były przez pasażerów, bo do podobnych zdarzeń dochodziło na pokładach samolotów.

Dlaczego dochodzi do wybuchu baterii? Obecnie w smartfonach stosuje się akumulatory litowo-jonowe wprowadzone na rynek w 1991 roku. Energia w bateriach tego typu jest magazynowana lub wysyłana do urządzenia. Aby do tego doszło muszą zajść kontrolowane reakcje chemiczne pomiędzy elektrodami - katodą i anodą. Pomaga w tym elektrolit, czyli substancja przewodząca prąd składająca się z soli litu rozpuszczonych w związkach organicznych.

W konstrukcji baterii litowo-jonowych znajduje się wszystko, co niezbędne jest do powstania wybuchu w tym łatwopalne substancje. Zapobiegają im jednak np. separatory oddzielające elektrody.

Pomimo tego może dochodzić do wybuchu akumulatorów. Pożar baterii litowo-jonowych może generować temperaturę nawet 1400 st. Celsjusza, a z kolei wzrost ciśnienia powodowany wydzielaniem gazów doprowadza do eksplozji.

Dlaczego dochodzi do wybuchu baterii w telefonie?

Znając charakterystykę baterii litowo-jonowych warto zastanowić się dwa razy, zanim włożymy telefon do tylnej kieszeni spodni czy na noc pod poduszkę.

Producenci smartfonów są obecnie pod dużą presją. Wydajność obecnych modeli wciąż rośnie. Znajdziemy w nich coraz mocniejsze podzespoły i większe wyraźniejsze ekrany. Wszystko to wymaga sporej ilości energii, jednak użytkownicy chcą, aby telefony były cienkie i lekkie.

Producenci, aby spełnić wymagania swoich klientów, często decydują się na zmiany konstrukcyjne w akumulatorach, aby podnieść ich wydajność, ale jednocześnie zachować rozmiar. Baterie tego typu są oczywiście testowane, ale w warunkach laboratoryjnych.

Wady konstrukcyjne są z pewnością przyczyną wybuchów baterii w telefonach, ale nie jedyną. Problemem może być też nieprawidłowe użytkowanie smartfona w tym:

pozostawienie go na działanie promieni słonecznych,

podłączanie smartfona na noc pod szybkie ładowanie,

korzystanie z nieoryginalnych ładowarek,

uszkodzenia mechaniczne.

Gorąca i spuchnięta bateria. Na co uważać i co trzeba zrobić?

Każda bateria ma swoją żywotność, a korzystanie ze starych akumulatorów niesie ze sobą bardzo duże ryzyko wybuchu. Jeśli zauważysz, że twój telefon ma spuchniętą baterię, która wybrzusza ekran i obudowę, natychmiast wyłącz urządzenie i połóż w bezpiecznym miejscu z dala od przedmiotów łatwopalnych.

Spuchnięta bateria wskazuje na to, że pod jej obudową nagromadziły się już gazy i wzrosło ciśnienie. Dalsze użytkowanie takiej baterii jest niebezpieczne i należy ją jak najszybciej wymienić i zutylizować.

Niepokojącym objawem jest również gorąca bateria po nawet krótkim użytkowaniu telefonu lub podczas ładowania. Wzrost temperatury również może zaburzać środowisko, w którym zachodzą reakcję chemiczne i doprowadzić do zniszczenia elektrody.

Aby uniknąć wybuchu baterii, należy prawidłowo ją użytkować. Najlepiej włączyć opcję w telefonie, która pozwoli wydłużyć żywotność baterii. Dzięki temu telefon odcina napięcie podczas ładowania po osiągnięciu 80%. Należy także unikać całkowite rozładowywania baterii czy ładowania jej często, ale przez kilka minut. Wszystko to doprowadza do szybszego zużycia ogniw i zwiększa ryzyko awarii.

Wielu rodziców nieświadomie daje dzieciom swoje stare telefony. W końcu dziecko nie potrzebuje najnowszego sprzętu. Warto jednak przed tym wymienić akumulator na nowy, aby zmniejszyć ryzyko niebezpiecznych wypadków.

