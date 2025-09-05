Śmierć pilota F-16 wstrząsnęła światem

28 sierpnia podczas przygotowań do pokazów lotniczych AirShow Radom zginął doświadczony pilot F-16 i oficer Wojska Polskiego, major Maciej "Slab" Krakowian. Wydarzenie to wstrząsnęło nie tylko całą Polską, ale także światową społecznością.

Nagrania z katastrofy analizował m.in. były pilot sił powietrznych USA i grupy akrobacyjnej Thunderbirds, Ryan "Max Afterburner" Bodenheimer. Majora Krakowiana upamiętniono także podczas oficjalnego przelotu amerykańskich myśliwców w trakcie spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, gdzie w ramach salutu wykonano formację Missing Man.

Niezwykły hołd hiszpańskiego pilota

Niezwykle wymowny hołd za granicą dla majora Krakowiana złożył pilot hiszpańskiego 142. Eskadry (Ala 14), Juan Bengo. Podobnie jak wcześniej "Slab" wykonuje on loty akrobatyczne na różnych pokazach lotniczych.

Hiszpan pokazał, że na zbliżających się pokazach Torre del Mar poleci ze specjalną naszywką na swoim hełmie, przedstawiającą biało-czerwony kontur Polski z żałobną czarną wstążką. Do tego zamieścił poruszającą wiadomość.

- Nie chodzi tylko o to, aby spotykać się na różnych festiwalach lotniczych, ale o dzielenie tej samej pasji, więź między pilotami z różnych krajów, którą trudno wyrazić słowami. Będzie to mój mały hołd dla Slaba podczas Torre Mar Airshow - napisał Juan Bengo na platformie X

Major Krakowian należał do "tygrysów" NATO

Słowa Juana Bengo mają jeszcze jeden symboliczny wymiar. Jak wspomnieliśmy, jest on pilotem akrobacyjnym z eskadry Ala 14 Sił Powietrznych Hiszpanii. Ta jednostka należy do tzw. NATO Tiger Association, czyli powietrznych jednostek państw NATO, które w swoim godle posiadają tygrysa.

Do tej grupy należy 6. Eskadra Lotnicza Sił Powietrznych Polski, z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego z którą związany był major Maciej Krakowian. To właśnie pod 6. Eskadrę Lotniczą podlega F-16 Tiger Demo Team Poland, oficjalny zespół pokazowy Sił Powietrznych RP, którego solistą w powietrzu był major Krakowian.

