Szkodliwe cząstki powstałe w wyniku suszenia, prostowania czy kręcenia włosów mają średnicę do 500 nanometrów, czyli około 200 razy mniejszą niż grubość ludzkiego włosa. Takie cząsteczki są wystarczająco małe, by docierać do najgłębszych partii płuc, co rodzi poważne pytania o zdrowotne konsekwencje codziennych zabiegów pielęgnacyjnych.

To naprawdę niepokojące. Liczba nanocząsteczek wdychanych podczas typowych zabiegów do włosów była znacznie większa, niż się spodziewaliśmy

To niewidoczne zagrożenie

Naukowcy stworzyli minilaboratorium w formie domku, w którym przeprowadzono eksperymenty z udziałem siedmiu ochotników. Każdy uczestnik wykonywał różne elementy stylizacji włosów - sumie wykorzystano 21 kombinacji obejmujących pięć produktów i urządzeń, takich jak prostownice, lokówki i karbownice.

Okazało się, że sesje trwające 10-20 minut mogły wytworzyć ponad 100 tys. nanocząsteczek na centymetr sześcienny powietrza, co według modeli symulacyjnych umożliwiało wdychanie ponad 10 miliardów nanocząsteczek, z których wiele docierało do najgłębszych partii płuc.

Rozwiń

Ciepło jako główny czynnik problemu

Największy wpływ na powstawanie nanocząsteczek miało podgrzewanie włosów powyżej 150°C. Przy niższych temperaturach tworzyło się ich znacznie mniej, a większość pozostawała w samych włosach.

Proces formowania nanocząsteczek jest szczególnie wrażliwy na działanie ciepła. To właśnie nagrzewanie powoduje, że składniki chemiczne, jak cykliczne siloksany, ulatniają się i tworzą nowe nanocząsteczki, z których większość ma mniej niż 100 nanometrów

Co to oznacza dla zdrowia? Chociaż dokładne skutki tych konkretnych nanocząsteczek nie są jeszcze znane, badania nad większymi cząstkami powietrza pokazują, że zanieczyszczenie powietrza wiąże się z podrażnieniem płuc, stanami zapalnymi i uszkodzeniami tkanek. Nanocząsteczki są jednak tak małe, że trudno je śledzić i dokładnie ocenić ich wpływ na organizm.

Badacze zalecają przede wszystkim dobrą wentylację pomieszczeń podczas używania gorących urządzeń do stylizacji włosów. Niemniej jednak potrzebne będzie przeprowadzenie dalszych badań w celu śledzenia zanieczyszczenia powietrza i dokładnego określenia składu chemicznego nanocząsteczek.

Uzupełnienie tych braków w badaniach pozwoli lepiej zrozumieć emisje i ewentualne zagrożenia związane ze stylizacją włosów, co przyczyni się do skuteczniejszej oceny i ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach

"Wydarzenia": Przepłynęli 2,5 tysiąca mil morskich Polsat News Polsat News