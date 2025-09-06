Nowy podręcznik pomoże szukać śladów inteligencji w kosmosie

Ludzkość szuka śladów pochodzących od jakiejś zaawansowanej technologicznie i inteligentnej cywilizacji obcych na różne sposoby - monitorowanie sieci radiowych albo rozmyślanie nad tym, czy kosmiczne skały, takie jak 'Oumuamua i 31/ATLAS nie są przypadkiem statkami kosmicznymi, które pędzą, by nas zniszczyć. Wysyłaliśmy również własne sygnały, informując, że żyjemy na Ziemi - jednak bez odzewu. Za każdym razem byliśmy ignorowani, kiedy próbowaliśmy się skontaktować z obcymi. Teraz powstał podręcznik, który ma pomóc w polowaniu na kosmitów.

Podręcznik dla łowców kosmitów

Międzynarodowy zespół badaczy współpracujących z SETI Post-Detection Hub na Uniwersytecie St. Andrews w Wielkiej Brytanii stworzył podręcznik, który podkreśla najważniejsze cele NASA w poszukiwaniu pozaziemskiej inteligencji. Naukowcy apelują do agencji, by ta przygotowała się na ewentualne wykrycie techno-sygnatur, czyli śladów pochodzących od zaawansowanych technologicznie kosmitów, a także wskazują, jak może prowadzić badania oparte na dowodach.

NASA już odkryła biosygnatury - biologiczne oznaki życia, które mogłoby świadczyć o istnieniu dowolnej formy życia, np. mikroorganizmów pływających w obcym oceanie. Tymczasem techno-sygnatury to m.in. substancje, które nie wytwarzają się naturalnie, ale są produktem działalności technologicznej.

Klucz do nawiązania kontaktu z obcymi

Autorzy podręcznika zalecają NASA skupienie się na tym, co nazywają "sześcioma wymiarami". Są to: "zaawansowane technologie i metodologie wykrywania; innowacyjne paradygmaty "Innych Umysłów" wykraczające poza założenia antropocentryczne; nauki humanistyczne i społeczne w zakresie interpretacji reakcji społeczeństwa, etyki i zarządzania; strategiczne prognozowanie, planowanie scenariuszy i zarządzanie antycypacyjne; strategie komunikacji publicznej i badania oraz globalna koordynacja w zakresie infrastruktury na rzecz odporności i trwałej gotowości".

Wraz z naszym postępem technologicznym otworzą się przed nami drzwi do nowych możliwości wyszukiwania techno-sygnatur. Niektóre z nich będą wykorzystywać sztuczną inteligencję, a inne usprawnią analizę sygnałów, co może pomóc w wychwytaniu anomalii. Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman będzie mógł zajrzeć w przestrzeń dalej niż kiedykolwiek wcześniej.

Potrzeba nowych rozwiązań

W oczekiwaniu na tę możliwość zespół badaczy sugeruje NASA, aby opracować strategię detekcji, która pozwoli na identyfikację struktur bardziej złożonych niż przelatujące obok skały kosmiczne. Podpowiadają również, by skupić się na poszerzaniu granic istniejących technologii i tworzeniu nowych. Jako przykład podają LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory), które zrewolucjonizowało detekcję fal grawitacyjnych.

Naukowcy są zdania, że powinniśmy zawęzić obszar naszych poszukiwań do np. dalszej analizy Marsa, co pozwoliłoby nam dowieść, jak prawdopodobne jest pojawienie się życia na obcych planetach.

- Zalecamy, aby NASA wykorzystała interdyscyplinarną wiedzę specjalistyczną do bieżących badań, rozwoju polityki i zaangażowania społecznego, a także włączyła się w międzynarodowe działania SETI PostDetection - mówi zespół.

