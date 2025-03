Sztuczna inteligencja pomaga szukać życia w kosmosie

Czy jesteśmy sami we Wszechświecie? To pytanie towarzyszy ludzkości od wieków, pobudzając wyobraźnię filozofów, naukowców i zwykłych ludzi. Mimo eksploracji kosmosu, niezwykłych doniesień i licznych badań wciąż nie znamy jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

W miarę postępu nauki poszukujemy coraz bardziej zaawansowanych sposobów na odkrycie śladów życia poza Ziemią. Odkąd do gry weszła sztuczna inteligencja, naukowcy zyskali kolejne wartościowe narzędzie do prowadzenia badań w tym kierunku. Teraz pojawił się nowy pomysł na to, jak poszukiwać życia pozaziemskiego, wykorzystując algorytmy.

Badania na obecność życia w próbkach z wodnych światów

Naukowcy zastanawiają się nad sposobami wykrywania potencjalnego życia w miejscach takich jak księżyce Jowisza (Europa) i Saturna (Enceladus), gdzie pod lodem znajduje się ocean. Przelatujące tam sondy kosmiczne mogą przechwytywać próbki jedynie z atmosfery tych ciał niebieskich, co ogranicza wykrywanie ewentualnej obecności organizmów żywych.

Lily A. Clough i inni naukowcy opracowali nową metodę ujawniania biochemicznych sygnatur życia w takich próbkach z księżyców za pomocą spektrometrii mas - techniki analitycznej, mierzącej w tym przypadku poziomy izotopów produkowanych podczas procesów metabolicznych. Wyszkolone algorytmy oceniają występowanie takich biosygnatur.

- Opracowujemy i testujemy nowy model uczenia maszynowego do wykrywania biosygnatur przy użyciu nowatorskiego, wygenerowanego w laboratorium zestawu danych - zaznaczyli badacze.

Enceladus może skrywać życie. Księżyc ma dziwną strukturę. NASA/JPL-Caltech materiały prasowe

Nowa metoda może być przydatna dla przyszłych misji kosmicznych

Aby jednak w ogóle móc wytrenować algorytmy, potrzebne były próbki z warstw atmosfery księżyca. Naukowcy przygotowali więc mieszanki o właściwościach podobnych do tego, co można znaleźć w atmosferze Europy i Enceladusa. Aby móc nakarmić AI odpowiednimi danymi o różnicach w próbkach z życiem i bez, do niektórych solanek dodano bakterię Desulfotomaculum thermocisternum - naukowcy podali, że może to przypominać życie na oceanicznych światach.

- Nasz model biosygnatur przewiduje obecność biosygnatur ze średnią dokładnością 87,3 proc. niezależnie od składu chemicznego solanki z próbki - wskazali autorzy badania.

Powstało tym samym narzędzie diagnostyczne, które może wyłapywać sygnały życia, z niskim potencjałem fałszywych wyników dodatnich. Naukowcy wskazują, że ich model AI wymaga dalszych testów, ale w przyszłości może stać się cennym instrumentem dla nowych misji kosmicznych. Wyniki dotychczasowej pracy opublikowane zostały na łamach magazynu naukowego "Earth and Space Science". Być może to właśnie dzięki temu modelowi kiedyś w końcujednoznacznie, z całą pewnością uda się odpowiedzieć na słynne pytanie: Czy istnieje życie poza Ziemią?

