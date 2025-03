Nowe analizy japońskich naukowców, którzy wykorzystali sztuczną inteligencję do badania kosmosu, doprowadziły do zidentyfikowania tajemniczych struktur w Drodze Mlecznej. Okazało się, że skrywa ona jeszcze wiele sekretów, których ujawnienie pomoże w lepszym mapowaniu tego i innych ciał niebieskich.

Model został wyszkolony przy użyciu danych z Teleskopu Kosmicznego Spitzera , przeznaczonego do obserwacji kosmosu w zakresie promieniowania podczerwonego i Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba . To pozwoliło AI zlokalizować ukryte struktury przypominające pęcherzyki.

Proces wykrywania trwa zaledwie kilka godzin, co pokazuje skuteczność wykrywania struktur bąbelkowych

Przykłady wykrycia baniek oraz miejsc, w których nie zaobserwowano takich struktur. S. Nihimoto, et al., https://doi.org/10.1093/pasj/psaf008 materiał zewnętrzny

To już kolejne odkrycie dokonane dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji w badaniach. AI umożliwia szybsze i bardziej efektywne przetwarzanie ogromnych ilości danych z teleskopów kosmicznych, co pozwala na sprawniejsze dokonywanie nowych ustaleń.

Naukowcy planują rozszerzyć badania z wykorzystaniem AI na dane z nowych misji teleskopowych, np. z Kosmicznego Teleskopu Nancy Grace Roman budowanego przez NASA, który ma być wystrzelony w 2026 roku. Aktualne wyniki badań udostępnione zostały na łamach "Publications of the Astronomical Society of Japan".