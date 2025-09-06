Czym są halucynacje w modelach językowych i czy można im ufać?
Duże modele językowe, jak GPT-5 czy Claude, zaskakują użytkowników nie tylko zasobami wiedzy, ale i pewnością siebie - nawet gdy się mylą. Zjawisko generowania nieprawdziwych, ale prawdopodobnych informacji, zwane halucynacjami, wciąż stanowi ogromne wyzwanie dla twórców AI. Choć trwają prace nad ich eliminacją, każdemu użytkownikowi chatbota AI może zdarzyć się sytuacja, gdy zostanie wprowadzony w błąd.
Na pewno zdarzyło ci się choć raz, kiedy chatbot, z którym pisałeś, nagle wygenerował całkowicie nieprawdziwe informacje, jednak przedstawił je jako fakt. To zjawisko nazywa się halucynacjami i jest plagą najpopularniejszych programów LLM (Large Language Model), czyli dużych modeli językowych, od GPT-5 firmy OpenAI po Claude firmy Anthropic.
Czym są halucynacje u chatów?
- Halucynacje to prawdopodobne, ale fałszywe stwierdzenia generowane przez modele językowe. Mogą się one pojawiać w zaskakujący sposób, nawet w przypadku pozornie prostych pytań - wyjaśnia na swoim blogu OpenAI.
Jeśli spytasz chatbota AI o to, kto strzelił zwycięskiego gola dla Polski w finale Mistrzostw Świata 1974 i otrzymasz odpowiedź: Kazimierz Deyna w dogrywce, to jeśli się nie znasz - mógłbyś uwierzyć. W końcu chat dodał do swojej odpowiedzi "coś ekstra", małą informację, o którą nie pytałeś, a która wzmaga zaufanie. Tymczasem Polska nigdy nie grała w finale MŚ 1974, a turniej wygrały Niemcy.
Chaty są na nieustającym sprawdzianie
- Halucynacje utrzymują się ze względu na sposób, w jaki oceniana jest większość testów - modele językowe są optymalizowane tak, aby dobrze radziły sobie z testami, a zgadywanie w sytuacjach niepewnych poprawia wyniki testu - napisali badacze.
To tak, jak na szkolnych egzaminach - jeśli nie znałeś odpowiedzi na pytanie zamknięte, prawdopodobnie i tak spróbowałeś swojego szczęścia i strzeliłeś. Właśnie w takim scenariuszu wciąż znajdują się duże modele językowe - są w trybie permanentnego egzaminu, gdzie milczenie jest karane, a zgadywanie wydaje się pożądane.
W efekcie sztuczna inteligencja jest niezwykle pewna swoich odpowiedzi, nawet jeśli jest w błędzie.
- Halucynacje pozostają fundamentalnym wyzwaniem dla wszystkich dużych modeli językowych, ale intensywnie pracujemy nad ich dalszą redukcją - napisali badacze z OpenAI.
Jak Claude sobie radzi na teście?
OpenAI przyznało, że modele Claude'a firmy Anthropic częściej unikają formułowania nieścisłych stwierdzeń, ponieważ są świadome swojej niepewności. Przez to jednak zdarza się, że w ogóle odmawia on odpowiedzi na zadane pytanie, co według OpenAI grozi "ograniczeniem jego użyteczności".