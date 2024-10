mObywatel to rządowa aplikacja, która daje dostęp do wielu funkcji. Jedną z najpopularniejszych z nich jest mDowód, który aktywowało kilka milionów Polaków. Ile osób korzysta z tego udogodnienia? Rąbka tajemnicy na ten temat uchyliło Ministerstwo Cyfryzacji.

Ile osób korzysta z funkcji mDowód w aplikacji mObywatel

mObywatel daje dostęp do funkcji mDowód od kilku lat i do tej pory aktywowało ją osiem mln Polaków! To ogromny sukces i jest to cyfrowy dokument, który cieszy się największym zainteresowaniem ze strony rodaków.

mDowód to nie tylko wygodne rozwiązanie, lecz także istotny krok w stronę budowania nowoczesnego, cyfrowego społeczeństwa. To, że już 8 milionów Polek i Polaków korzysta z mDowodu, pokazuje, że chcemy i potrafimy korzystać z nowych technologii, które podnoszą standardy bezpieczeństwa i usprawniają codzienne życie. Naszym celem jest, aby cyfrowa tożsamość była tak samo powszechna, jak fizyczne dokumenty i cieszę się, że coraz więcej Polaków docenia to rozwiązanie powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Kto może aktywować mDowód w aplikacji mObywatel?

Reklama

mDowód może zostać włączony przez każdą osobę będącą obywatelem Polski, która ma ukończone 13 lat i ma ważny dowód osobisty. Konieczny jest także profil zaufany lub inny środek identyfikacji, na przykład bankowość elektroniczna.

Funkcję można włączyć w aplikacji mObywatel na smartfonach z systemem Google i iPhone'ach. W tym celu wymagany jest Android w wersji 7.0. (lub nowszej) lub iOS 15 (i nowsze).

mDowód ważny tylko na terenie Polski

Pamiętajmy również, że mDowód jest uznawany tylko w granicach państwa. Można z niego korzystać w wielu miejscach i sytuacjach, których liczba w ostatnim czasie uległa zwiększeniu. Taki cyfrowy dokument nie jest jednak uznawany przez inne państwa, w tym należące do Unii Europejskiej.

Sytuacja ma na szczęście ulec zmianie. Obecnie prowadzone są prace nad standardami dla cyfrowych tożsamości, które uregulują ten stan w UE. mObywatel zostanie do nich dostosowany. Kiedy to nastąpi? Z informacji, które niedawno przekazał Rafał Sionkowski, kierownik zespołu rozwoju cyfrowej tożsamości i aplikacji mobilnych w Centralnym Ośrodku Informatyki, wynika, że może to stać się za około dwa lata. Jest to jednak zależne od postępu prac nad eIDAS 2.

Ta funkcja aplikacji mObywatel również bardzo popularna

W ramach ciekawostki warto dodać, że inną funkcjonalnością z aplikacji mObywatel, która cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony Polaków, jest zastrzeganie numeru PESEL. Z tego rozwiązania również skorzystało kilka mln rodaków.

Jest to bardzo proste i w zasadzie sprowadza się do włączenia tylko jednej opcji. Oczywiście zastrzeżenie numeru PESEL można w dowolnej chwili cofnąć.