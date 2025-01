Aplikacja e-Urząd Skarbowy trafia na smartfony.

Ministerstwo Finansów zaprezentowała nową aplikację e-Urząd Skarbowy na telefony, która jest zintegrowana z platformą mObywatel. Jednym z celów tworzenia oprogramowania było zapewnienie funkcji Single Sign On. W praktyce działa to tak, że osoba zalogowana w aplikacji mObywatel nie będzie musiała logować się dodatkowo, wchodząc w e-US. Ma to na celu uproszczenie dostępu do funkcji.