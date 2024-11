e-Urząd Skarbowy z aplikacją. PIT rozliczysz na telefonie

e-Urząd Skarbowy to platforma, która zostanie rozbudowana o nowe funkcje. Ministerstwo Finansów udostępni także dedykowaną aplikację na smartfony, która ma być gotowa za kilka tygodni. W ten sposób podatnicy szybko i wygodnie rozliczną PIT na telefonie, co do tej pory nie było możliwe. Jakie inne nowości są w drodze?

Zdjęcie e-Urząd Skarbowy z aplikacją. Twój e-PIT rozliczysz na telefonie. / Dawid Długosz / INTERIA.PL