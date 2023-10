Spis treści: 01 Profil Zaufany traci ważność. Co zrobić?

02 Profil Zaufany. Jak przedłużyć jego ważność?

03 Co to jest Profil Zaufany

04 Czy warto założyć Profil Zaufany?

Profil Zaufany traci ważność. Co zrobić?

19 października pisaliśmy o dziwnych SMS-ach z informacją o wygasającej ważności Profilu Zaufanego. Wiadomości te, choć budziły różne emocje, faktycznie zostały wyslane przez ePUAP. Odbiorcy takich SMS-ów to osoby, których Profil Zaufany został automatycznie przedłużony w czasie pandemii COVID-19.

Zgodnie z przekazanymi we wiadomościach informacjami, data ważności profili dobiega końca 31 października 2023 roku. Jeżeli znaleźliście się w gronie adresatów oznacza to, że macie ostatnie dni na przedłużenie Profilu Zaufanego. Można to zrobić zdalnie w formie online, a sama procedura jest bardzo prosta.

Reklama

Profil Zaufany. Jak przedłużyć jego ważność?

Jak przedłużyć ważność Profilu Zaufanego? Na szczęście procedura jest bardzo prosta i możemy to zrobić całkowicie online. Wystarczy zalogować się do Profilu Zaufanego na stronie pz.gov.pl. Można w tym celu wykorzystać np. bankowość elektroniczną. Po zalogowaniu się należy skorzystać z opcji Przedłuż ważność.

Teraz wystarczy tylko potwierdzić swój adres email i numer telefonu. Odpowiednie kody zostaną przysłane odpowiednio na skrzynkę pocztową i w wiadomości SMS na nasz telefon. Konieczne będzie ponowne logowanie, a po jego dokonaniu nasz Profil Zaufany będzie ważny i nie zostanie zablokowany wraz z 31 października. Warto się pospieszyć i dokonać przedłużenia przed nadejściem tej daty.

Cała instrukcja i podstawa prawna znajduje się też w wiadomości SMS, którą otrzymały osoby z kończącym się Profilem Zaufanym. Do zestawu informacji prowadzi specjalny link.

Co to jest Profil Zaufany

Profil Zaufany to elektroniczny podpis, dzięki któremu możemy załatwić wiele spraw urzędowych i administracyjnych online. Wykorzystuje się go jako bezpłatną metodę potwierdzania tożsamości w elektronicznych systemach administracji.

Warto pamiętać o tym, że Profil Zaufany jest ważny przez 3 lata. Przed upływem tego okresu można go przedłużyć internetowo w systemie ePUAP, czyli Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

Czy warto założyć Profil Zaufany?

Korzyści płynących z założenia Profilu Zaufanego jest wiele. Przede wszystkim, usługa ta jest darmowa i daje nam dostęp do załatwiania wielu spraw przez internet i bez konieczności udawania się do urzędu. To również zunifikowany system logowania się do wielu instytucji czy portali związanych z usługami publicznymi.

Czy warto założyć Profil Zaufany? Oto wybrane korzyści:

Dostęp do ePUAP, PUE ZUS czy CEiDG

Składanie odwołań do decyzji administracyjnych

Wnioskowanie o dowód osobisty

Zakładanie firmy

Dostęp do IKP

To oczywiście nie koniec korzyści, bo lista jest długa. Pamiętaj, że Profil Zaufany jest darmowy, a jego założenie jest proste i bezpieczne.