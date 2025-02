Jeśli nie zaktualizujesz mObywatela przed 25 lutego, nie będziesz mieć dostępu do żadnych możliwości aplikacji i nawet się do niej nie zalogujesz. Na szczęście jest na to proste rozwiązanie. Jeśli Cię to spotka, zaktualizuj mObywatela w sklepie Google Play lub App Store. To wystarczy, aby móc znowu z niego korzystać

wyjaśnia resort.