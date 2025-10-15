Ćwiczenia polskich czołgów K2. Ich załogi nie mają ważnej ochrony

Żołnierze 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej przechodzą intensywne szkolenia z użycia czołgów K2. Jednym z ich elementów jest testowanie systemów antydronowych. Niemniej zdjęcia zdradzają widać, że załoganci czołgów K2 nie posiadają istotnych elementów ochrony.

Polscy czołgiści szkolą się na nowych czołgach K2. Ciągle nie mają jednego istotnego elementu
Polscy czołgiści szkolą się ze "zwalczania dronów"

Ćwiczenia 2.batalionu pancernego z 15. Brygady Zmechanizowanej opierały się na trenowaniu obrony i przechodzenia do natarcia. Co jednak ważne załogi czołgów K2GF miały testować systemy wykrywania, śledzenia celów i neutralizacji dronów oraz stosowanie zasłon z granatów dymnych.

Zwłaszcza aspekt o dronach jest interesujący, gdyż ich zwalczanie powinno być jednym z ważniejszych elementów szkolenia naszych pancerniaków. Wojna w Ukrainie pokazuje, jak dużym zagrożeniem dla czołgów mogą być niewielkie drony z materiałami wybuchowymi.

Należy zwrócić jednak uwagę, że na zdjęciach z ćwiczeń nie można zidentyfikować dedykowanego systemu antydronowego. Warto przypomnieć, że w kwietniu wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda informował, że na nowe polskie czołgi wprowadzane są systemy antydronowe oraz systemy aktywnej ochrony.

Wiadomo, że czołgi mają posiadać od razu montowane zagłuszarki dronów i systemy aktywnej ochrony w wersji K2PL - skonstruowanej specjalnie na potrzeby Wojska Polskiego.

    Załogi czołgów K2 bez ważnego wyposażenia

    Na zdjęciach z ćwiczeń czołgistów K2 uwagę zwraca także jeden szczegół, który podważa przymiotnik "nowoczesny". Miękkie hełmofony, które wykorzystywane były jeszcze na starszych czołgach serii T-72.

    Dziwi, że załoganci najnowszych czołgów nie posiadają nowocześniejszych hełmofonów, będących ważnym elementem wyposażenia czołgisty. W podobnej sytuacji są załoganci czołgów serii Leopard 2. W innej sytuacji są załoganci czołgów Abrams: M1A1 FEP i M1A2 SEPv3, którzy posiadają hełmofony z odczepianym czepcem balistycznym, zwiększający ich ochronę głowy.

    Trzech żołnierzy w mundurach i kaskach stoi oraz siedzi na czołgu, wokół widoczne są inne pojazdy wojskowe na tle pochmurnego nieba.
    Załoganci czołgi M1A1 Abrams z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej z widocznymi hełmofonami z czepcami balistycznymi@1WBPancmateriał zewnętrzny

    Co ciekawe w lepszej sytuacji niż załoganci czołgów K2 i Leopard 2 są np. artylerzyści, którzy służą na moździerzach samobieżnych Rak, armatohaubicach Krab czy wyrzutniach rakietowych HIMARS oraz Homar-K. Otrzymują m.in. hełmofony KCO-1 od polskiej firmy Maskpol. Liczyć trzeba, że w przyszłości wszystkie załogi opancerzonych wozów bojowych w polskiej armii dostaną nowoczesne hełmofony z odpowiednią ochroną balistyczną.

