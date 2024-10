Najnowsza broń Polski dostrzeżona na Ukrainie. Ciągle zachwalana

Ekspolskie czołgi, wozy bojowe i samobieżne artylerie nieraz okazały się pomocne w obronie przed rosyjską inwazją na Ukrainie. Część wysyłanego sprzętu to militarne nowości, które w warunkach walk przechodzą swoiste testy. Takim są m.in. Samobieżne Moździerze M120 Rak, które Polska przekazała Ukrainie w liczbie 24 sztuk.

M120 Rak jest produkowany od 2016 roku, a do służby w Wojsku Polskim wszedł w 2017. To jedna z najnowocześniejszych broni naszej armii, tworzona we współpracy zakładów zbrojeniowych Huta Stalowa Wola S.A., Rosomak S.A. i WB Electronics. Ukraińcy często chwalą polskie ten polski moździerz. Znajduje się m.in. na wyposażeniu 44. Brygady Zmechanizowanej. Jeden z Raków pokazali ukraińscy żołnierze.

Głównym zadaniem moździerza RAK jest wspieranie ogniowe piechoty, niszcząc cele nieopancerzone czy fortyfikacje. Tworzony jest przez zakłady Hutę Stalowa Wola S.A., Rosomak S.A. i WB Electronics. Obecnie wykorzystywana wersja moździerza Rak znajduje się na platformie transportera opancerzonego 8x8 KTO Rosomak, na której umieszczono w pełni obrotową wieżą, w której znajduje się moździerz MAHSW kalibru 120 mm. Wykorzystuje także Zintegrowany System Zarządzania Walką TOPAZ, który wykonuje obliczenia balistyczne wystrzeliwanych pocisków.

Parametry taktyczno-techniczne moździerza Rak:

Producent: Huta Stalowa Wola (wieża), Rosomak S.A. (kadłub)

Załoga: 4 osoby

Długość: 7,8 m

Szerokość: 2,8 m

Wysokość: ~ 3 m

Waga bojowa: 24500 kg

Napęd: silnik diesla Scania D1 12 56A03PE o mocy 490 KM

Prędkość maksymalna: 100 km\h

Zasięg operacyjny: 500-700 km

Główne uzbrojenie: armata moździerza 120 mm MAHSW z zapasem 46 pocisków

Szybkostrzelność: 6-8 pocisków na minutę

Polski moździerz przyszłości

Warto dodać, że obecnie Huta Stalowa Wola opracowała także następną wersję samobieżnego moździerza określaną jako M120G, którą zaprezentowała na ostatnich targach MSPO. Wykorzystuje ona już platformę gąsienicową z wozu bojowego BWP Borsuk oraz nową wieżę, która pozwoliła na zwiększenie długości lufy z 25 do 30 kalibrów. Według Huty Stalowa Wola zwiększona została szybkostrzelność z 6-8 do 10-12 pocisków na minutę. Cały moduł uzbrojenia jest zdalnie sterowany i posiada inne rozmieszczenie załogi.

Co ciekawe podczas prezentacji M120G na MSPO, można było na nim zauważyć Pangolin - nowy pancerz reaktywny, opracowany przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. To niejako wersja rozwojowa starszego polskiego pancerza reaktywnego ERAWA. Pozwala ochronić pojazd przed uderzeniem m.in. głowic HEAT, amunicji kasetowej czy odłamków artyleryjskich.

Zdjęcie Polski możdzierz M120G Rak / Marcin Jabłoński / INTERIA.PL