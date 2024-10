Przypominamy, że Brave1 to inicjatywa rządowa, której celem jest promowanie innowacyjnych rozwiązań mogących przysłużyć się armii. Każdy może zgłosić swój pomysł, rejestrując się na wskazanej stronie i przesyłając swoją propozycję, a zatwierdzone projekty są opracowywane i testowane. Jak przekonuje Kijów, wiele z takich pomysłów okazało się przydatnych bojowo i od dawna działa na froncie, a następne już czekają w kolejce. Są pośród nich platformy uderzeniowe, wieże strzeleckie, sprzęt zdolny do niszczenia pozycji i wyposażenia wroga, a także jednostki do wykonywania zadań takich jak ewakuacja rannych czy dostarczanie amunicji.

Brave1 z kolejną innowacją. Zrzut z wysokości 1 km

Jeśli zaś chodzi o ukraińską nowość, to z ujawnionych szczegółów dowiadujemy się, że w gruncie rzeczy chodzi o konkurs, w którym wzięło udział dziesięciu deweloperów, co umożliwia wybór najlepszego modelu. Zaprezentowali oni swoje osiągnięcia odpowiadające kategorii "precyzyjna amunicja zrzucana z wysokości 1 km", które zostały ocenione i przetestowane przez ekspertów. Wiemy też, że chodzi o rozwiązania pozwalające na tworzenie rojów dronów przy minimalnym udziale operatora, co sygnalizuje znaczącą ewolucję improwizowanych "zrzutów granatów".

Jak zauważa Defense Express, integracja takiej precyzyjnie kierowanej amunicji rozwiązuje jednocześnie kilka problemów. Po pierwsze, zmniejsza wpływ warunków pogodowych, szczególnie wiatru oraz poziomu umiejętności operatora na precyzję zrzutu, a do tego umożliwia zrzuty z wysokości, które są poza zasięgiem broni osobistej oraz popularnych systemów walki elektronicznej. Mówiąc krótko, Rosjanie nie zauważą nawet, że coś na nich spada i nie będą mieli szans na reakcję.

Nie da się jednak ukryć, że precyzyjnie kierowana amunicja to również kilka wyzwań, bo jej konstruktorzy muszą zmniejszyć jej rozmiar w taki sposób, by pasowała do dronów, zintegrować dostępny dla Kijowa i odporny na systemy walki elektronicznej system naprowadzania oraz obniżyć koszty produkcji.