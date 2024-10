Amerykańskie Black Hawki latają nad Ukrainą. Skąd się tam wzięły?

Śmigłowce Black Hawk na Ukrainie

UH-60A Black Hawk to śmigłowiec, którego głównym zadaniem jest transport personelu wojskowego, ale jego uniwersalność pozwala na wykorzystywanie go przy wielu zadaniach zarówno we wsparciu, jak i ataku. To jedna z najsławniejszych maszyn wojskowych w historii, wykorzystywana w wielu armiach i służbach na świecie.

Ukraińcy wykorzystują dwie maszyny, które znajdują się na wyposażeniu ukraińskiego wywiadu wojskowego. Jedną z nich zaobserwowano na nowych zdjęciach, gdzie widać śmigłowiec w terenie. Dostrzec na niej można charakterystyczne barwy Ukrainy.

