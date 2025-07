Pierwsza umowa na zakup czołgów K2 została podpisana w 2022 roku. Na jej mocy Polska zamówiła 180 czołgów K2 Black Panther w wersji koreańskiej, z których pierwsze egzemplarze już trafiły do polskich jednostek pancernych. Do połowy 2024 roku Wojsko Polskie odebrało już kilkadziesiąt czołgów K2, a dostawy kolejnych trwają.

K2 Black Panther to południowokoreański czołg podstawowy trzeciej generacji, uznawany za jeden z najnowocześniejszych na świecie. Opracowany przez firmę Hyundai Rotem, łączy zaawansowane technologie z wysoką mobilnością i siłą ognia. Czołg ma masę bojową ok. 55 ton (w wersji K2PL może być nawet do 60 ton), załoga składająca się z trzech osób (dowódca, działonowy, kierowca), armata gładkolufowa kal. 120 mm z automatem ładowania, karabin maszynowy 7,62 mm oraz wielkokalibrowy karabin maszynowy 12,7 mm. Czołg napędzany jest silnikiem wysokoprężnym o mocy 1500 KM, co pozwala osiągnąć prędkość do 70 km/h na drodze i 50 km/h w terenie. Zasięg operacyjny wynosi około 450 km.