Sławosz Uznański-Wiśniewski rozpoczął tour naukowy. "Polska sięga gwiazd"
Sławosz Uznański-Wiśniewski rozpoczął dziś tour naukowy "Polska sięga gwiazd". Pierwszym przystankiem na trasie była Politechnika Warszawska, gdzie polski astronauta poprowadził wykład. Ponadto odbyły się prezentacje dwóch eksperymentów, które przeprowadzono w trakcie misji Ignis na ISS.
Sławosz Uznański-Wiśniewski ruszył dziś w trasę technologiczno-naukową "Ignis - Polska sięga gwiazd", którą zapowiedziano już kilka tygodni temu. Jej organizatorami są Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Agencja Kosmiczna oraz Europejska Agencja Kosmiczna. Pierwszym przystankiem na tour polskiego astronauty była Politechnika Warszawska.
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Sławosz Uznański-Wiśniewski poprowadził wykład na Politechnice Warszawskiej, gdzie spotkał się ze studentami. W trakcie sesji odbyły się prezentacje autorów dwóch eksperymentów przeprowadzonych przez polskiego astronautę podczas misji Ignis na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która dobiegła końca w połowie lipca.
Pierwszym eksperymentem był RadMon-on-ISS. Sławosz Uznański-Wiśniewski podczas spotkania na Politechnice Warszawskiej ujawnił, że "zgubił" jeden z elementów i znalezienie go w stanie mikrograwitacji zajęło mu trochę czasu. Drugi projekt to Human Gut Microbiota.
Sam się odczepił i odleciał. No i później starałem się go znaleźć i ta część zajęła mi dłużej niż instalacja całego eksperymentu
Później na Politechnice Warszawskiej odbył się ekspercki panel dyskusyjny, w którym udział wziął Sławosz Uznański-Wiśniewski. W trakcie spotkania ze studentami oraz doktorantami polski astronauta przekazał m.in. następujące słowa:
Zachęcam was wszystkich dobrania udziału w kołach naukowych, w hackatonach, jakichkolwiek inicjatywach, które was interesują, bo nauczycie się prawdopodobnie najwięcej takiej praktycznej pracy
Sławosz Uznański-Wiśniewski dodał, że misje kosmiczne odbywają się podobnie - w grupach. Za jego wyprawę Ignis na Międzynarodową Stację Kosmiczną odpowiadały setki ludzi, bez których organizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa.
Rozpoczął się tour naukowy "Polska sięga gwiazd"
Dzisiejsze wydarzenie zorganizowane przez Politechnikę Warszawską jest dopiero pierwszym z cyklu "Polska sięga gwiazd", który potrwa do 19 grudnia i obejmie kilkanaście uczelni wyższych w polskich miastach. Harmonogram prezentuje się następująco.
- 15 października - Warszawa - Politechnika Warszawska
- 17 października - Łódź - Łódzki Uniwersytet Medyczny i Politechnika Łódzka
- 28 października - Rzeszów - Politechnika Rzeszowska
- 30 października - Kielce - Politechnika Świętokrzyska
- 4 listopada - Kraków - Akademia Górniczo-Hutnicza
- 6 listopada - Gliwice - Politechnika Śląska
- 12 listopada - Wrocław - Wrocławski Uniwersytet Medyczny
- 14 listopada - Opole - Politechnika Opolska
- 18 listopada - Poznań - Politechnika Poznańska
- 20 listopada - Toruń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
- 2 grudnia - Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
- 4 grudnia - Gdańsk - Związek Uczelni w Gdańsku
- 9 grudnia - Szczecin - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i Pomorski Uniwersytet Medyczny
- 11 grudnia - Zielona Góra - Uniwersytet Zielonogórski
- 16 grudnia - Lublin - Związek Uczelni Lubelskich
- 18 grudnia - Białystok - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
- 19 grudnia - Warszawa - Uniwersytet Warszawski
Post-Flight Tour to okazja, żeby podzielić się moim doświadczeniem z misji IGNIS jako astronauta a także moim doświadczeniem inżynierskim i rozmawiać o budowaniu polskiej technologii kosmicznej przyszłości. Mam nadzieję, że te spotkania staną się pierwszym prawdziwym polskim Space Master Class
W trakcie spotkań zaplanowano wykłady, które poprowadzi Sławosz Uznański-Wiśniewski oraz inne atrakcje w postaci paneli dyskusyjnych i prezentacji eksperymentów, które polski astronauta przeprowadził podczas misji Ignis na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.