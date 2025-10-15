Sławosz Uznański-Wiśniewski ruszył dziś w trasę technologiczno-naukową "Ignis - Polska sięga gwiazd", którą zapowiedziano już kilka tygodni temu. Jej organizatorami są Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Agencja Kosmiczna oraz Europejska Agencja Kosmiczna. Pierwszym przystankiem na tour polskiego astronauty była Politechnika Warszawska.

Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej

Sławosz Uznański-Wiśniewski poprowadził wykład na Politechnice Warszawskiej, gdzie spotkał się ze studentami. W trakcie sesji odbyły się prezentacje autorów dwóch eksperymentów przeprowadzonych przez polskiego astronautę podczas misji Ignis na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która dobiegła końca w połowie lipca.

Pierwszym eksperymentem był RadMon-on-ISS. Sławosz Uznański-Wiśniewski podczas spotkania na Politechnice Warszawskiej ujawnił, że "zgubił" jeden z elementów i znalezienie go w stanie mikrograwitacji zajęło mu trochę czasu. Drugi projekt to Human Gut Microbiota.

Sam się odczepił i odleciał. No i później starałem się go znaleźć i ta część zajęła mi dłużej niż instalacja całego eksperymentu

Później na Politechnice Warszawskiej odbył się ekspercki panel dyskusyjny, w którym udział wziął Sławosz Uznański-Wiśniewski. W trakcie spotkania ze studentami oraz doktorantami polski astronauta przekazał m.in. następujące słowa:

Zachęcam was wszystkich dobrania udziału w kołach naukowych, w hackatonach, jakichkolwiek inicjatywach, które was interesują, bo nauczycie się prawdopodobnie najwięcej takiej praktycznej pracy

Sławosz Uznański-Wiśniewski dodał, że misje kosmiczne odbywają się podobnie - w grupach. Za jego wyprawę Ignis na Międzynarodową Stację Kosmiczną odpowiadały setki ludzi, bez których organizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa.

Rozpoczął się tour naukowy "Polska sięga gwiazd"

Dzisiejsze wydarzenie zorganizowane przez Politechnikę Warszawską jest dopiero pierwszym z cyklu "Polska sięga gwiazd", który potrwa do 19 grudnia i obejmie kilkanaście uczelni wyższych w polskich miastach. Harmonogram prezentuje się następująco.

15 października - Warszawa - Politechnika Warszawska

17 października - Łódź - Łódzki Uniwersytet Medyczny i Politechnika Łódzka

28 października - Rzeszów - Politechnika Rzeszowska

30 października - Kielce - Politechnika Świętokrzyska

4 listopada - Kraków - Akademia Górniczo-Hutnicza

6 listopada - Gliwice - Politechnika Śląska

12 listopada - Wrocław - Wrocławski Uniwersytet Medyczny

14 listopada - Opole - Politechnika Opolska

18 listopada - Poznań - Politechnika Poznańska

20 listopada - Toruń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

2 grudnia - Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

4 grudnia - Gdańsk - Związek Uczelni w Gdańsku

9 grudnia - Szczecin - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i Pomorski Uniwersytet Medyczny

11 grudnia - Zielona Góra - Uniwersytet Zielonogórski

16 grudnia - Lublin - Związek Uczelni Lubelskich

18 grudnia - Białystok - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

19 grudnia - Warszawa - Uniwersytet Warszawski

Post-Flight Tour to okazja, żeby podzielić się moim doświadczeniem z misji IGNIS jako astronauta a także moim doświadczeniem inżynierskim i rozmawiać o budowaniu polskiej technologii kosmicznej przyszłości. Mam nadzieję, że te spotkania staną się pierwszym prawdziwym polskim Space Master Class

W trakcie spotkań zaplanowano wykłady, które poprowadzi Sławosz Uznański-Wiśniewski oraz inne atrakcje w postaci paneli dyskusyjnych i prezentacji eksperymentów, które polski astronauta przeprowadził podczas misji Ignis na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

