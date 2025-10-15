Henley & Partners - brytyjska firma konsultingowa, która zajmuje się migracją inwestycyjną - opublikowała właśnie swój nowy ranking The Henley Passport Index. To jeden z najbardziej zaufanych rankingów paszportów, klasyfikujący wszystkie paszporty świata pod względem liczby państw, do których ich posiadacze mogą podróżować bez wizy. Jego twórcy wyjaśniają, iż jest to oryginalny ranking oparty na danych Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), które są "największą i najdokładniejszą bazą danych informacji podróżnych".

Azja na czele

Jak dowiadujemy się z jego najnowszego wydania, to Singapur zapewnia swoim obywatelom najwięcej swobody podróżowania, umożliwiając bezwizowy wstęp do aż 193 państw i terytoriów. Tuż za nim plasują się Korea Południowa (190) i Japonia (189). Dla porównania, obywatele USA mogą obecnie podróżować bez wizy do 180 miejsc na świecie, dokładnie tak samo jak mieszkańcy choćby Malezji. Taki wynik daje USA dopiero 12. pozycję w rankingu i dla kraju, który jeszcze w 2014 roku zajmował pierwsze miejsce, to znaczący i bolesny spadek.

Rozwiń

Paszport USA traci na znaczeniu

Dlaczego do niego doszło? Eksperci wskazują, że przyczyną osłabienia pozycji amerykańskiego paszportu jest szereg zmian w polityce wizowej innych krajów. Dla przykładu Brazylia w kwietniu 2025 roku zniosła ruch bezwizowy dla obywateli USA, Kanady i Australii, argumentując to brakiem wzajemności. Chiny prowadzą natomiast coraz bardziej otwartą politykę wizową wobec Europy, m.in. Niemiec i Francji, ale nie wobec Stanów Zjednoczonych.

Papua-Nowa Gwinea, Mjanma i Wietnam również zmodyfikowały swoje zasady w sposób niekorzystny dla Amerykanów, a ostateczny "cios" zadała Somalia, która uruchomiła nowy system eVisa, dodatkowo pogarszając pozycję USA w rankingu. Efekt? Stany Zjednoczone po raz pierwszy w historii zestawienia wypadły poza pierwszą 10. najpotężniejszych paszportów na świecie.

Słabnąca siła paszportu USA to nie tylko zmiana w tabeli, to symboliczny znak przesunięcia równowagi w globalnej mobilności i soft power

Polska utrzymuje wysoką pozycję

Na tle światowych zmian Polska wypada bardzo dobrze, gdyż w najnowszym zestawieniu Henley Passport Index plasuje się na 7. miejscu, razem z Australią, Czechami i Maltą. Polski paszport umożliwia obecnie bezwizowy lub uproszczony wjazd do 185 krajów i terytoriów, co czyni go jednym z najbardziej "mobilnych" dokumentów podróży w Europie Środkowo-Wschodniej.

To utrzymanie pozycji, na którą Polska pracowała przez ostatnią dekadę dzięki aktywnej polityce zagranicznej, członkostwu w Unii Europejskiej oraz rosnącej liczbie dwustronnych porozumień wizowych. Eksperci wskazują, że stabilność gospodarcza i zaufanie międzynarodowe wobec Polski sprawiają, iż jej paszport stał się jednym z najbardziej pożądanych w regionie. Warto przypomnieć, że jeszcze dekadę temu Polska zajmowała miejsca w trzeciej dziesiątce światowego rankingu.

Na przeciwnym biegunie listy wciąż pozostają Afganistan, Syria i Irak. Afgański paszport daje dziś dostęp bez wizy do zaledwie 24 krajów, co oznacza różnicę aż 169 destynacji względem lidera zestawienia, Singapuru. To przepaść, która dobrze ilustruje globalne dysproporcje w mobilności obywateli.

Najsilniejsze paszporty świata 2025:

Singapur - 193 kierunki Korea Południowa - 190 Japonia - 189 Niemcy, Włochy, Hiszpania, Luksemburg, Szwajcaria - 188 Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Niderlandy - 187 Grecja, Węgry, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Szwecja - 186 Australia, Czechy, Malta, Polska - 185 Chorwacja, Estonia, Słowacja, Słowenia, ZEA, Wielka Brytania - 184 Kanada - 183 Łotwa, Liechtenstein - 182 Islandia, Litwa - 181 USA, Malezja - 180

