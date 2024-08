Ukryte w gęstej roślinności konstrukcje prowadzą w głąb ziemi

Na wyznaczonym obszarze odkryto dwie takie budowle, ale w trakcie analiz eksperci ustalili już, że w innych rejonach również obecne są tego typu założenia. Dwie wspomniane studnie są głębokie na ok. 5 metrów i otoczone kamiennymi kręgami, które „podtrzymują ściany i dodają monumentalnego charakteru strukturom”. Budowla jest wzniesiona z naturalnych lub minimalnie przetworzonych wapieni.

W środku odkryto pozostałości po pracach świadczących o prowadzeniu tu wydobycia wapienia, a także ślady po odprawianiu ceremonii. Te ostatnie, sugerujące celowe rozbijanie ceramicznych naczyń, okazały się być dość niezwykłe i mogą udowadniać istnienie nieznanych dotąd zachowań rytualnych, ale ta kwestia wymaga dodatkowych badań.

- Wyniki prac archeologicznych sugerują, że jest to jedno z najwcześniejszych miejsc wydobycia w Grecji (i poza nią), unikalne dla późnej epoki brązu, a do tego dane badawcze wskazują na odprawianie w tym miejscu nieokreślonych rytuałów — podaje Ministerstwo Kultury z Grecji.

Odkrycie z epoki brązu. Dowody pradawnego górnictwa i rytuałów

Badaczy najbardziej zaskoczyło jednak to, że wejścia do obu studni zostały dokładnie uszczelnione. Obiektom dodaje to tajemniczości i utwierdza ekspertów w przekonaniu, że w ten sposób dawni mieszkańcy tych ziemi chcieli zwrócić uwagę na rangę tego miejsca, zaznaczyć je jako istotne. To też ma wskazywać na powiązania tego obszaru z prowadzeniem rytuałów.

Gruba warstwa białego węglanu wapnia zamykająca dostęp do wnętrza studni oraz cała konstrukcja obiektu świadczyć mają też o zaawansowaniu ówczesnego społeczeństwa i znajomości technik wydobycia, których ewentualne „cechy wspólne z technikami wykorzystywanymi od Grecji przez Wielką Brytanię po Polskę zostaną zweryfikowane w dalszych analizach”.

Dotychczasowe wyniki badań i inne informacje na temat odkryć dostępne są na stronie Greckiego Ministerstwa Kultury.

