Jedna z kości ramiennych została przekształcona w omichicahuaztli, czyli muzyczną tarkę. To rzadka i intrygująca wskazówka mogąca świadczyć o kontakcie z mezoamerykańskimi tradycjami religijnymi

Artefakt przypomina omichicahuaztli, znany z azteckich rytuałów instrument używany podczas pogrzebów królów i wojowników . Podobne znaleziska występowały wcześniej głównie w regionach centralnego Meksyku. Wersja znaleziona w Teksasie ozdobiona była 29 wyrytymi nacięciami służącymi do wydobywania dźwięków oraz zygzakowatymi ornamentami, które nadawały jej także estetyczną wartość.

W badaniu przeanalizowano 29 artefaktów z późnego okresu prehistorycznego (1300-1528 n.e.), z czego większość wykonano z kości udowych i ramiennych, a dwa z żeber. Do ich wytwarzania używano wymagającej precyzji i wiedzy techniki "nacięcia i złamania".

Odkrycie opublikowano w prestiżowym International Journal of Osteoarchaeology, gdzie naukowcy podkreślają też, że chociaż to pierwszy taki przypadek w rejonie południowego Teksasu, to nie wykluczają, że dalsze badania przyniosą kolejne artefakty świadczące o kontaktach międzykulturowych na długo przed przybyciem Europejczyków.