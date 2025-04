Kiedy młody przewodnik Adrián Beltrán Dimas wraz ze speleolożką Jekateriną Katiyą Pawłową weszli do jaskini Tlayócoc w stanie Guerrero w Meksyku, nie spodziewali się, że będzie to dla nich dzień inny niż wszystkie. Wyruszyli tam, by prowadzić dalszą dokumentację korytarzy podziemnej struktury niedaleko miasta Carrizal de Bravo, a natrafili na coś wyjątkowego.