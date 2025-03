Jaskinia Pines to popularne miejsce do nurkowania położone w regionie Limestone Coast w Australii Południowej. Jaskinia leży niedaleko Mount Gambier i znajduje się w środku lasu sosnowego, od czego wzięła swoją nazwę.

Pines Cave jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc nurkowych w rezerwacie Green Triangle Forest Reserve. Wejście do jaskini stanowi malownicze jeziorko powierzchniowe, które prowadzi do dużej, przejrzystej komory z tunelami rozchodzącymi się w różnych kierunkach. Teraz doszło tam do ciekawego odkrycia.