W trakcie ostatniego sezonu wykopaliskowego stało się jasne, że członkowie jednej z tych społeczności skończyli tragicznie. Na cmentarzysku odkryto szczątki owinięte w całuny, a obok nich znajdowały się prawdziwe skarby, w tym ceramika i ozdoby z kości oraz kamienia. Wskazują one na kulturę Chuquibamba (Aruni). Spoczywające w grobach 24 szkielety ujawniły jednak straszną historię. Osoby te zostały zamordowane w brutalny sposób, na co wskazują liczne obrażenia.

W miejscu pochówku odkryto szczątki 24 osób, przede wszystkim kobiet i dzieci. To głównie one padły ofiarą masakry. Antropolodzy zbadali szkielety , a ich analiza ujawniła, że przyczyną zgonu były uszkodzenia klatki piersiowej i czaszki. Żadna z tych osób nie zmarła śmiercią naturalną. Skąd przypuszczenie, że to właśnie mieszkańcy obozu wygrali to starcie?

Znaleziska ujawniają nowe fakty na temat kultury Chuquibamba. Dotychczas jej ślady ograniczały się do petroglifów i fragmentów ceramiki. Dzięki badaniom Polaków wiemy już, że kultura ta odprawiała złożone rytuały pogrzebowe, była zorganizowana pod względem społecznym i militarnym, wytwarzała wysokiej jakości ozdoby i tekstylia, a także honorowała poległych. Była to dość rozwinięta cywilizacja, zajmująca się uprawą ziemi, hodowlą zwierząt i rzemiosłem, najpewniej wierząca w życie pozagrobowe.

Do wspomnianego ataku doszło, jak sądzą badacze, najpewniej w okresie XI-XII wieku n.e., czyli w czasach transformacji politycznych i migracji ludności. Niedaleko cmentarzyska archeolodzy odkryli także zbiorową mogiłę o budowie przypominającej studnię. Znaleźli tam szczątki 29 osób ułożone warstwami. Nie były to ofiary przemocy. Miejscowa ludność chowała tam swoich zmarłych, którzy odeszli w naturalny sposób.

Dary grobowe znalezione w zbiorowym mauzoleum różnią się od tych w grobach ofiar najazdu. To m.in. plecione tekstylia w stylu kultury Nazca, barwione nici, narzędzia (w tym wrzeciona tkackie), wisiorki z wizerunkiem ludzkiej twarzy oraz rzeźby twarzy z kamieni półszlachetnych. "Należy przypuszczać, że mamy tutaj do czynienia z grobem zbiorowym osobników należących do jednej, wielkiej rodziny - to znaczy do jednego klanu, społeczności, która w tym samym miejscu sukcesywnie chowała swoich zmarłych" - wyjaśnia prof. Szykulski.