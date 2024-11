Zespół badaczy, w skład którego weszli dr Linda Evans i dr Frederick Hardtke, opisał swoje odkrycie na łamach Journal of Egyptian Archaeology . Petroglif Koziorożca , odnaleziony w el-Hosh, pochodzi najprawdopodobniej z okresu grecko-rzymskiego, kiedy wpływy hellenistyczne w Egipcie były szczególnie silne.

Pierwsze wizerunki Koziorożca pochodzą z Mezopotamii, gdzie identyfikowano go z bogami Enki i Ea - symbolami gwiazd tworzących współczesną konstelację Koziorożca. To w tym regionie, około 420 roku p.n.e., powstały także pierwsze horoskopy, które później rozprzestrzeniły się na cały starożytny świat, docierając do Egiptu około 300 roku p.n.e.