Kultura Moche, znana z rozległych kompleksów świątynnych, jest jednym z najbardziej intrygujących zjawisk prekolumbijskiego Peru. Huaca del Sol, czyli ich najsłynniejsza świątynia zbudowana z ponad 130 milionów cegieł, powstała między III, a V wiekiem n.e. i do dziś pozostaje największą strukturą tego typu w obu Amerykach.

Mimo to, o końcu cywilizacji Moche wiadomo stosunkowo niewiele. Lud ten został podbity przez Imperium Wari w okolicy VIII-IX wieku n.e.. Do tej pory sądzono, że kultura Moche została przez agresora szybko zniwelowana, jak jednak wynika z badań, zachowała się ona jeszcze na długo po upadku państwa.

Moche utrzymywali swoją kulturę na długo po podboju przez Wari

Archeolodzy z dr. Jeffreyem Quilterem z Uniwersytetu Harvarda na czele przeprowadzili analizę około 20 próbek tekstyliów, które zostały w doskonałym stanie odkryte w ruinach rozległego miasta Huacas de Moche. Wykorzystując datowanie radiowęglowe, ustalili oni, że wiele z tych tkanin powstało po roku 900 n.e., co oznacza, że utkano je dziesiątki lat po tym, jak Moche zostali wchłonięci przez Wari.

Wyniki badań wskazują na ciągłość zarówno w technikach produkcji jak i stylach dekoracyjnych, typowych dla wcześniejszych tkanin Moche. Chociaż tkaniny te zawierają elementy charakterystyczne dla kultury Wari oraz innych lokalnych grup, to niezaprzeczalne są w nich także silne wpływy kultury Moche. Jest to dowód na to, że pomimo zmian politycznych i społecznych, przynajmniej część społeczności w Huacas de Moche zachowała własną tożsamość kulturową.

Poznanie tożsamości kulturowej starożytnych społeczeństw jest jednym z najtrudniejszych wyzwań archeologii. Jak podkreśla dr Quilter, jednym z kluczowych celów badań było zrozumienie, kiedy i w jakim stopniu Moche stali się częścią nowego porządku stworzonego przez Wari. A tekstylia są elementem, który bardzo dobrze oddaje te kwestie.

Tożsamość kulturowa Moche była zaskakująca silna

Znalezione tekstylia, które zachowały się w doskonałym stanie, są dowodem na to, że Moche nie zniknęli z historii tak szybko, jak pierwotnie sądzono, a ich tożsamość kulturowa była na tyle silna, że byli w stanie oprzeć się wpływom silniejszego imperium Wari.

Archeolodzy zdają sobie jednak sprawę z ograniczeń w określeniu pełnej tożsamości kulturowej bez dostępności źródeł pisanych. Moche, podobnie jak wiele innych amerykańskich społeczności, nie znali pisma, co utrudnia dokładne zrozumienie ich historii. Mimo to należą oni obok Inków do najlepiej poznanych dawnych andyjskich cywilizacji, głównie dzięki ich monumentalnym budowlom.

