Okazało się, że to Esther Granger, która urodziła się w październiku 1848 roku w Indianie i miała zaledwie 17 lat w chwili śmierci w 1866 roku. Jak podejrzewają władze, zmarła w wyniku komplikacji podczas porodu. Jej ciało zostało pochowane w Merrillville, w stanie Indiana, jednak wiele lat później jej czaszka została odnaleziona w domu ok. 130 km na północny zachód, na przedmieściach Chicago.

Chcieli sprzedać jej ciało

Udało się nawet dotrzeć do prawnuka kobiety, Wayne’a Svilara, który zgodził się na badania DNA - wyniki potwierdziły zgodność. Co ciekawe, mężczyzna jest 69-letnim emerytowanym sierżantem policji z Portland w stanie Oregon, więc był wyjątkowo zadowolony z rozwiązania sprawy. Jak twierdzi, początkowo nie uwierzył, gdy władze skontaktowały się z nim w kwietniu, informując o jego praprababce, ale później identyfikacja przyniosła rodzinie poczucie szoku, ale także zamknięcia sprawy.

Szczerze mówiąc, nie wierzyliśmy w żadne słowo. Dopiero po dwóch czy trzech telefonach zaczęliśmy to brać na poważnie mówi.

To zostaje tylko jeszcze jedno pytanie, jak czaszka kobiety znalazła się tak daleko od jej miejsca pochówku? Władze nie są pewne, ale podejrzewają, że jej grób padł ofiarą rabunku - być może złodzieje mieli nadzieję sprzedać jej szczątki do wykorzystania jako zwłoki do badań medycznych. Nie wiadomo też, co z resztą ciała, ale czaszka została z należytym szacunkiem pochowana na cmentarzu West Batavia.

***

