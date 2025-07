Największe zamki w Polsce. Perły, które trzeba zobaczyć

Po Szwedach i Rosjanach zostały ruiny, ale też... opowieści. O tunelach, w których ginęli śmiałkowie. O duchu samego Ossolińskiego, który miał zamurować w jednej z komnat skarb - i klucz do jego odnalezienia zabrać do grobu.

Zamek Królewski na Wawelu nie należy do największych pod względem powierzchni samej bryły, ale trudno go pominąć w takim zestawieniu. Całe Wzgórze Wawelskie zajmuje około 8 hektarów, a zamek - mniej niż hektar. Mimo to jego znaczenie dla historii i tożsamości Polski jest nieporównywalne z jakąkolwiek inną warownią.

Wawel to serce polskiej historii - miejsce koronacji, pochówków królów i świadek kluczowych momentów dziejów. Ale to, co widać na powierzchni, to tylko część opowieści. Pod wzgórzem kryje się sieć podziemi, które skrywają nie tylko archeologiczne skarby, ale i legendy rodem z mrocznych baśni.