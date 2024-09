Spis treści: 01 Co to jest radio internetowe?

Co to jest radio internetowe?

Radio internetowe to taka forma radia, które zamiast fal radiowych, działa za pośrednictwem Internetu. Do jego uruchomienia niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci. Jednym z jego głównych atutów jest możliwość słuchania audycji z całego świata. Niezależnie od lokalizacji, jeśli tylko jesteśmy podłączeni do sieci, możemy zyskać dostęp do stacji nadających z dowolnego kraju. Radio internetowe, w przeciwieństwie do tradycyjnego, to również mniejsza liczba zakłóceń. To standardowe, które działa za pośrednictwem stacji AM i FM, często ogranicza zasięg. Natomiast jeśli mamy dobre łącze internetowe, nowoczesne rozwiązanie to brak takich kłopotów.

Radio internetowe to jednocześnie znacznie więcej możliwości. Różnorodność treści w porównaniu do tradycyjnego odsłuchu jest ogromna. W tych treści dostajemy niejako "na talerzu", nie możemy wybrać, czego w danym momencie słuchamy. Natomiast radio internetowe to często stacje tematyczne, nierzadko niszowe, które skupiają się na określonych gatunkach muzycznych, audycjach, podcastach czy wiadomościach, do których w dowolnym momencie można wrócić. Można powiedzieć, że każdemu według potrzeb.

Oczywiście radio internetowe ma także swoje wady. Przede wszystkim jest zależne od Internetu i stałego do niego dostępu. Tam, gdzie go nie ma, nie ma radia internetowego. Druga sprawa to zużycie danych komórkowych. Strumieniowanie zużywa te dane, jeśli nie jesteśmy połączeni z siecią WiFi. Trzeba mieć tego świadomość. Nie są to jednak astronomiczne liczby - szacuje się, że codzienne słuchanie radia internetowego przez godzinę to ok. 1,7 GB danych miesięcznie.

Jak działa radio internetowe?

Radio internetowe działa na zasadzie przesyłania dźwięku przez protokoły strumieniowe. Tu można wymienić takie protokoły jak HTTP, HTTPS, RTSP czy inne służące do przesyłania danych audio. Strumieniowanie oznacza, że dane audio są przesyłane w czasie rzeczywistym od serwera (stacji radiowej) do odbiorcy, co pozwala na natychmiastowy odbiór audycji. Dla słuchaczy oznacza to przede wszystkim to, że nie muszą pobierać całych plików audio, bo treści odtwarzane są w trakcie przysłania.

Stacje radia internetowego są dostępne poprzez przeglądarkę internetową, ale także przez aplikacje mobilne. Radia internetowego można również słuchać poprzez specjalne odtwarzacze mediów. To ogromna zaleta, ponieważ do odbioru nie potrzebujemy wbudowanego odbiornika FM, który zbiera sygnał z fal radiowych, by odtwarzać muzykę oraz audycje. Takiemu urządzeniu wystarczy połączenie z Internetem, by odbierać programy nadawane online na żywo, a do tego dochodzą również te archiwalne.

Czy za radio internetowe trzeba płacić abonament?

Abonament radiowo-telewizyjny to opłata, którą pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji. Dla wielu osób jest to po prostu danina, dzięki której w Polsce funkcjonują publiczne media. Opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych.

Abonament RTV płaci się także w sytuacji, w której domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. To ważne w perspektywie rozwiania naszych wątpliwości, a mowa tutaj o takich sytuacjach, jak płacenie abonamentu RTV, gdy na przykład oglądamy tylko Netflixa.

Czy za radio internetowe trzeba płacić abonament? Przez wiele lat niepewności w tej sprawie było sporo, jednak ich rozstrzygnięcie przyniósł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjne z 7 marca 2023 r. Ten postanowił przyjrzeć się interpretacji prawa oraz definicji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pod kątem smartfonów, tabletów i komputerów, czyli urządzeń, które służą do słuchania radia internetowego. Finalnie interpretacja wskazuje, że nawet jeśli nie posiadamy radia lub telewizora, ale korzystamy ze smartfonu lub komputera, to i tak musimy zapłacić abonament RTV:

"Za odbiornik podlegający rejestracji uważa się urządzenie technicznie dostosowane do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego. Użytkownicy oglądający programy telewizyjne oraz słuchający radia z wykorzystaniem komputera, telefonu komórkowego, tabletu czy innych urządzeń wielofunkcyjnych są zobowiązani do dokonania rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych" - czytamy na stronie Poczty Polskiej.

Z powyższego jasno wynika, że nawet jeśli nasz komputer nie służy do słuchania radia, to i tak abonament trzeba zapłacić za wspomnianą wyżej takową możliwość. Stawki abonamentu RTV na 2024 r. wynoszą 8,70 zł za miesiąc za używanie odbiornika radiofonicznego oraz 27,30 zł za miesiąc za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego. Osoby, które opłacają abonament z góry za cały rok otrzymują bonus. W przypadku telewizorów to 294,90 zł za rok (zamiaste327,60 zł). W przypadku radioodbiornika jest to 94 zł za rok zamiast 104,40 zł.

