Masz Polsat Box albo kablówkę. Czy musisz płacić abonament RTV?

Telewizor bez podłączonej anteny. Czy muszę płacić abonament RTV?

W Polsce obowiązek płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego (RTV) jest regulowany przez ustawę o opłatach abonamentowych z 2005 roku. Zgodnie z przepisami, każdy posiadacz odbiornika radiowego lub telewizyjnego jest zobowiązany do uiszczania tej opłaty. Jednakże, w przypadku telewizora bez podłączonej anteny, sytuacja nie jest jednoznaczne, ponieważ ustawa została uchwalona, gdy telewizory były głównie używane do odbioru tradycyjnych sygnałów telewizyjnych za pomocą anteny lub dekodera.

Wraz z rozwojem technologii, pojawiły się nowe urządzenia i sposoby odbioru treści medialnych. Telewizory Smart TV, które umożliwiają korzystanie z aplikacji takich jak Netflix, YouTube czy Amazon Prime Video, nie wymagają podłączenia do anteny ani dekodera, aby wyświetlać treści. W związku z tym rodzi się pytanie, czy posiadacze takich urządzeń również muszą płacić abonament RTV.

Prawniczka Aleksandra Kolbusz z kancelarii Media zauważa, że obowiązek płacenia abonamentu RTV nie jest jednoznaczny w przypadku telewizorów Smart TV, które nie są podłączone do anteny ani dekodera. Podkreśla, że obecne przepisy nie uwzględniają sytuacji, w której telewizor jest wykorzystywany wyłącznie do korzystania z usług VoD (wideo na żądanie) i nie odbiera tradycyjnych sygnałów telewizyjnych.

Oznacza to, że jeśli posiadasz telewizor Smart TV, który nie jest podłączony do anteny ani dekodera, ale używasz go do oglądania treści z aplikacji VoD, obowiązek płacenia abonamentu RTV może być kwestionowany. Jednakże, jeśli urządzenie jest wykorzystywane do odbioru treści publicznych nadawców, nawet za pośrednictwem internetu, opłata nadal będzie obowiązywać.

Masz Polsat Box, Canal+ albo kablówkę. Czy musisz płacić abonament RTV?

Opłaty za usługi telewizyjne, takie jak Polsat Box, Canal+ czy kablówka, są opłatami komercyjnymi. Oznacza to, że są one ustalane przez dostawców tych usług i wynikają z umowy cywilnoprawnej zawartej między tobą a dostawcą. Umowa ta określa warunki korzystania z usług, takie jak dostęp do określonych kanałów telewizyjnych, pakietów programowych, a także wysokość miesięcznych opłat abonamentowych. Te opłaty są przeznaczone na pokrycie kosztów dostarczania usług, takich jak utrzymanie infrastruktury, licencje na nadawanie programów oraz inne koszty operacyjne dostawcy.

Abonament radiowo-telewizyjny (RTV) to opłata publicznoprawna na rzecz państwa (Krajową Radę Radiofonii i Telewizji), której celem jest finansowanie mediów publicznych, takich jak Telewizja Polska (TVP) i Polskie Radio.

Aleksandra Kolbusz wyjaśnia, że obowiązek płacenia abonamentu RTV dotyczy wszystkich posiadaczy odbiorników telewizyjnych, niezależnie od sposobu odbioru sygnału. W rezultacie oznacza to, że nawet w sytuacji, w której korzystamy tylko z usług telewizji kablowej lub cyfrowej, to nadal jesteśmy zobowiązani do płacenia abonamentu RTV.

Oglądasz tylko Netflixa na smart TV, ale abonament RTV i tak musisz płacić

Ustawa o opłatach abonamentowych nakłada obowiązek płacenia abonamentu na każdego, kto posiada odbiornik telewizyjny. Nie ma znaczenia, jakiego rodzaju treści oglądasz na tym telewizorze. Abonament RTV jest opłatą za możliwość odbioru sygnału telewizyjnego, a nie za konkretne programy czy usługi. Nawet jeśli używasz telewizora tylko do oglądania Netflixa, prawo traktuje to urządzenie jako odbiornik telewizyjny.

W tym przypadku warto zwrócić uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 7 marca 2023 roku, z w którym orzeczono, że obowiązek płacenia abonamentu RTV obejmuje również urządzenia takie jak telefony i komputery, jeśli są one wykorzystywane do odbioru mediów publicznych. Sąd stwierdził, że kluczowe jest odbieranie sygnału publicznego, a nie rodzaj urządzenia. Oznacza to, że korzystanie z telefonu czy komputera do oglądania mediów publicznych również zobowiązuje do płacenia abonamentu RTV.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV?

Zwolnienia z obowiązku płacenia abonamentu RTV są określone w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych. Ustawa ta precyzuje, kto jest uprawniony do zwolnienia oraz jakie dokumenty są wymagane, aby skorzystać z tego prawa.

Z płacenia abonamentu RTV zwolnione są:

osoby powyżej 75. roku życia : zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończyły 75 lat. Jest ustalane na podstawie danych z rejestru PESEL ;





: zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończyły 75 lat. Jest ustalane na podstawie danych z rejestru ; osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej : dokumentem potwierdzającym jest orzeczenie właściwego organu orzekającego;





: dokumentem potwierdzającym jest orzeczenie właściwego organu orzekającego; osoby całkowicie niezdolne do pracy : zwolnienie z abonamentu RTV obowiązuje na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;





: zwolnienie z abonamentu RTV obowiązuje na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności : podstawą zwolnienia jest dokument wydany przez właściwy organ orzekający;





: podstawą zwolnienia jest dokument wydany przez właściwy organ orzekający; osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy : w tym przypadku również koniecznie jest posiadanie decyzji właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych;





: w tym przypadku również koniecznie jest posiadanie decyzji właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych; osoby niesłyszące : jeśli stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB), są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Dokumentem potwierdzającym jest zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej;





: jeśli stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB), są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Dokumentem potwierdzającym jest zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej; weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi : podstawą zwolnienia z opłaty abonamentów również jest dokument wydany przez organ orzekający;





: podstawą zwolnienia z opłaty abonamentów również jest dokument wydany przez organ orzekający; osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia: dokumentem potwierdzającym jest decyzja organu emerytalno-rentowego.

W celu skorzystania ze zwolnienia z płacenia abonamentu RTV, osoba uprawniona musi przedstawić w urzędzie Poczty Polskiej odpowiednie dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia oraz złożyć stosowne oświadczenie. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.

Jaka jest wysokość abonamentu RTV?

Na rok 2024 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) ustaliła następujące stawki abonamentu RTV:

8,70 zł miesięcznie za odbiornik radiowy;



za odbiornik radiowy; 27,30 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy.

Jeśli abonent zdecyduje się opłacić abonament za cały rok z góry, łączna kwota wynosi:

104,40 zł za odbiornik radiowy;



za odbiornik radiowy; 327,60 zł za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy;

Abonenci mogą skorzystać ze zniżek, jeśli zdecydują się opłacić abonament za dłuższy okres z góry. Zniżki te są następujące:

2 miesiące : 3% zniżki, co daje 16,90 zł za radio i 53,00 zł za telewizor;



: 3% zniżki, co daje 16,90 zł za radio i 53,00 zł za telewizor; 3 miesiące : 4% zniżki, co daje 25,10 zł za radio i 78,70 zł za telewizor;



: 4% zniżki, co daje 25,10 zł za radio i 78,70 zł za telewizor; 6 miesięcy : 5% zniżki, co daje 49,60 zł za radio i 155,70 zł za telewizor;



: 5% zniżki, co daje 49,60 zł za radio i 155,70 zł za telewizor; 12 miesięcy: 10% zniżki, co daje 94,00 zł za radio i 294,90 zł za telewizor.

Opłatę abonamentową można uregulować poprzez przelew bankowy na konto Poczty Polskiej lub osobiście w dowolnej placówce Poczty Polskiej. Nieopłacenie abonamentu RTV może skutkować nałożeniem kar finansowych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) ma prawo do egzekwowania należności, co może obejmować naliczanie odsetek za zwłokę oraz egzekucję administracyjną.

