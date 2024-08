Spis treści: 01 Co to jest telewizja internetowa?

02 Czy telewizja internetowa jest darmowa?

03 Korzystasz z telewizji internetowej. Czy musisz płacić abonament RTV?

04 Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Co to jest telewizja internetowa?

Telewizja internetowa to nowoczesna forma dostarczania treści audiowizualnych, która wykorzystuje internet zamiast tradycyjnych metod transmisji, takich jak telewizja naziemna, kablowa czy satelitarna. Pozwala ona użytkownikom na dostęp do programów, filmów, seriali oraz transmisji na żywo bez konieczności posiadania tradycyjnego dostępu do sygnału, na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu.

W Polsce dostarczaniem telewizji internetowej zajmują się m.in. następujące platformy:

Pilot WP - darmowa usługa, która umożliwia oglądanie ograniczonej liczby kanałów telewizyjnych; wersja premium oferuje więcej możliwości.

- darmowa usługa, która umożliwia oglądanie ograniczonej liczby kanałów telewizyjnych; wersja premium oferuje więcej możliwości. Polsat Box Go - oferuje usługę start, gdzie podstawowe treści dostępne są już od kilku zł miesięcznie.

- oferuje usługę start, gdzie podstawowe treści dostępne są już od kilku zł miesięcznie. Megogo - płatna platforma z szerokim wyborem filmów, seriali i programów telewizyjnych na żądanie.

- płatna platforma z szerokim wyborem filmów, seriali i programów telewizyjnych na żądanie. Sweet TV - również płatna usługa, zapewniająca dostęp do treści wideo na życzenie, w tym programów telewizyjnych.

- również płatna usługa, zapewniająca dostęp do treści wideo na życzenie, w tym programów telewizyjnych. Canal+ Online - subskrypcyjna platforma, która oferuje dostęp do kanałów telewizyjnych oraz bogatej biblioteki filmów i seriali.

- subskrypcyjna platforma, która oferuje dostęp do kanałów telewizyjnych oraz bogatej biblioteki filmów i seriali. Max - płatna platforma z ofertą treści na żywo oraz na żądanie.

- płatna platforma z ofertą treści na żywo oraz na żądanie. GoNet - płatna platforma z szerokim wyborem treści telewizyjnych i filmowych.

Użytkownicy tych platform mogą korzystać ze specyficznego połączenia tradycyjnych kanałów, dostępnych dla posiadaczy sygnału kablowego lub satelitarnego, oraz usługi VOD (Video on Demand), która umożliwia np. oglądanie wyemitowanych wcześniej odcinków seriali, filmów i innych programów. Dzięki temu mogą dostosować sposób konsumowania treści do własnych preferencji, łącząc klasyczną telewizję z elastycznością i wygodą, jaką oferuje VOD.

Czy telewizja internetowa jest darmowa?

Telewizja internetowa oferuje wiele darmowych opcji, które są atrakcyjną alternatywą dla osób szukających bezpłatnego dostępu do podstawowych kanałów telewizyjnych. Jedną z takich usług jest Pilot WP, pozwalający na oglądanie około 30 kanałów bez żadnych kosztów, dostępnych na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, komputery czy telewizory Smart TV. Z kolei Telewizja Polska udostępnia swoje kanały za darmo poprzez serwis TVP Stream, gdzie można bez rejestracji oglądać programy informacyjne, kulturalne oraz transmisje sportowe.

Dla użytkowników poszukujących szerszej oferty i większej elastyczności dostępne są także tańsze abonamenty, które oferują dostęp do treści z reklamami, oraz droższe, premium, które pozwalają na oglądanie programów bez ich przerywania. Użytkownicy mogą wybierać między różnymi pakietami dostosowanymi do ich potrzeb - od podstawowych planów z ograniczoną liczbą kanałów, po bardziej rozbudowane oferty, które zawierają dodatkowe treści, takie jak filmy, seriale czy transmisje na żywo. Dzięki temu każdy może znaleźć opcję, która najlepiej odpowiada jego oczekiwaniom i budżetowi.

Korzystasz z telewizji internetowej. Czy musisz płacić abonament RTV?

W Polsce obowiązek opłacania abonamentu RTV dotyczy wszystkich posiadaczy odbiorników telewizyjnych, w tym Smart TV, niezależnie od tego, w jaki sposób są one wykorzystywane. Oznacza to, że nawet jeśli telewizor służy wyłącznie do oglądania treści z platform oferujących telewizję internetową, właściciel tego urządzenia jest zobowiązany do uiszczania abonamentu (obecnie jest to 27,30 zł miesięcznie).

Ustawa o opłatach abonamentowych z dnia 21 kwietnia 2005 roku jasno określa, że kluczowym kryterium jest samo posiadanie urządzenia umożliwiającego odbiór sygnału telewizyjnego, a nie rodzaj odtwarzanych na nim treści. W przypadku kontroli brak opłaty abonamentu może skutkować karą w wysokości 819 zł. Dotyczy to szczególnie osób, które zarejestrowały swoje odbiorniki telewizyjne, a następnie przeszły na korzystanie wyłącznie z telewizji internetowej lub platform streamingowych i zaprzestały uiszczania opłaty.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Z obowiązku opłacania abonamentu RTV zwolnione są osoby, które ukończyły 75 lat. Zwolnienie to jest automatyczne i przysługuje wszystkim seniorom, którzy posiadają zarejestrowany odbiornik telewizyjny lub radiowy, bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Zwolnienia przysługują także osobom otrzymującym świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną.

Również osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę, której wysokość nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia, mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat abonamentowych. Aby skorzystać z tego zwolnienia, należy złożyć odpowiednie oświadczenie i przedstawić dokumenty potwierdzające te uprawnienia w placówce pocztowej. W przypadku grup zobowiązanych do złożenia oświadczeń zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca po złożeniu wniosku. Dlatego nawet w przypadku korzystania z tego prawa, warto przygotować się na co najmniej jedną płatność.

