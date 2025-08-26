Oppo Reno 14 5G i FS debiutują w Polsce. Znamy ceny smartfonów
Oppo Reno 14 5G i Reno 14 FS 5G do dwa nowe smartfony lubianej marki, które debiutują w Polsce. Telefony wyróżniają się pojemnymi bateriami oraz aparatem z wieloma funkcjami AI. Znamy polskie ceny modeli Oppo Reno 14 i warto nimi zainteresować się już teraz. Producent przygotował dla klientów ciekawą ofertę na start.
Seria Oppo Reno 14 debiutowała w Europie kilka tygodni temu. Teraz nowe smartfony mają premierę także w Polsce. Rzućmy sobie okiem na ceny oraz możliwości tych telefonów.
Polskie ceny Oppo Reno 14 5G i FS oraz ciekawa oferta na start
Seria obejmuje dwa nowe telefony. Ich polskie ceny prezentują się następująco:
- Oppo Reno 14 5G 12/256 GB - 2799 złotych
- Oppo Reno 14 FS 5G - 12/512 GB - 1899 złotych
Nowe smartfony Oppo można kupić od 26 sierpnia i będą one dostępne tylko poprzez internetowe kanały sprzedaży. Pierwszy z telefonów dostępny jest w kolorach białym i zielonym. Drugi w opcjach jasnoniebieskiej oraz zielonej.
Jeśli zdecyduje się na zakup do 23 września, to producent przygotował dla was dwie ciekawe niespodzianki. Pierwszą jest rozszerzona do 3 lat gwarancja. Drugi bonus to darmowa wymiana uszkodzonego ekranu. Z tej opcji będzie można skorzystać nawet dwukrotnie w ciągu dwóch lat od zakupu.
Specyfikacja techniczna Oppo Reno 14 5G i 14 FS 5G
Oppo Reno 14 5G to droższy smartfon z lepszymi podzespołami. Telefon ma 6,59-calowy wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości 1256 × 2760 pikseli oraz ściemnianiem PWM z częstotliwością aż 3840 MHz. Ekran wyróżnia się bardzo wąskimi ramkami o grubości 1,66 mm. Za obliczenia odpowiada tu procesor MediaTek Dimensity 8350 wspomagany przez 12 GB pamięci RAM.
Oba smartfony mają pojemne baterie o pojemności 6000 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie SuperVOOC 80 W (45 W w modelu FS). Oba telefony mają również potrójne aparaty fotograficzne z głównym sensorem 50 MP. Producent chwali się trzema nowymi funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji (xxx). Ponadto nie zabrakło wsparcia dla dotychczasowych narzędzi z pakietu AI Editor 2.0.
Smartfon Oppo Reno 14 FS 5G ma słabszy procesor. Producent zdecydował się na starszego Snapdragona 6 Gen 1. Ekran to 6,57-calowy panel AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Aparat fotograficzny został pozbawiony teleobiektywu z 50-megapikselowym sensorem, który ma model 14 5G. W zamian umieszczono 2-megapikselową kamerę do zdjęć makro.