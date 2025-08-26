Oppo Reno 14 5G i FS debiutują w Polsce. Znamy ceny smartfonów.

Seria Oppo Reno 14 debiutowała w Europie kilka tygodni temu. Teraz nowe smartfony mają premierę także w Polsce. Rzućmy sobie okiem na ceny oraz możliwości tych telefonów.

Polskie ceny Oppo Reno 14 5G i FS oraz ciekawa oferta na start

Seria obejmuje dwa nowe telefony. Ich polskie ceny prezentują się następująco:

Oppo Reno 14 5G 12/256 GB - 2799 złotych

Oppo Reno 14 FS 5G - 12/512 GB - 1899 złotych

Nowe smartfony Oppo można kupić od 26 sierpnia i będą one dostępne tylko poprzez internetowe kanały sprzedaży. Pierwszy z telefonów dostępny jest w kolorach białym i zielonym. Drugi w opcjach jasnoniebieskiej oraz zielonej.

Smartfon Oppo Reno 14 FS 5G. Oppo materiały prasowe

Jeśli zdecyduje się na zakup do 23 września, to producent przygotował dla was dwie ciekawe niespodzianki. Pierwszą jest rozszerzona do 3 lat gwarancja. Drugi bonus to darmowa wymiana uszkodzonego ekranu. Z tej opcji będzie można skorzystać nawet dwukrotnie w ciągu dwóch lat od zakupu.

Specyfikacja techniczna Oppo Reno 14 5G i 14 FS 5G

Oppo Reno 14 5G to droższy smartfon z lepszymi podzespołami. Telefon ma 6,59-calowy wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości 1256 × 2760 pikseli oraz ściemnianiem PWM z częstotliwością aż 3840 MHz. Ekran wyróżnia się bardzo wąskimi ramkami o grubości 1,66 mm. Za obliczenia odpowiada tu procesor MediaTek Dimensity 8350 wspomagany przez 12 GB pamięci RAM.

Oba smartfony mają pojemne baterie o pojemności 6000 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie SuperVOOC 80 W (45 W w modelu FS). Oba telefony mają również potrójne aparaty fotograficzne z głównym sensorem 50 MP. Producent chwali się trzema nowymi funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji (xxx). Ponadto nie zabrakło wsparcia dla dotychczasowych narzędzi z pakietu AI Editor 2.0.

Oppo Reno 14 5G i FS mają aparaty 50 MP z narzędziami AI. Oppo materiały prasowe

Smartfon Oppo Reno 14 FS 5G ma słabszy procesor. Producent zdecydował się na starszego Snapdragona 6 Gen 1. Ekran to 6,57-calowy panel AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Aparat fotograficzny został pozbawiony teleobiektywu z 50-megapikselowym sensorem, który ma model 14 5G. W zamian umieszczono 2-megapikselową kamerę do zdjęć makro.

