W skrócie Polacy zdobyli osiem medali, w tym pięć złotych, na 39. Międzynarodowych Mistrzostwach w Grach Matematycznych i Logicznych w Tunezji.

Reprezentanci Polski, zarówno uczniowie, studenci, jak i dorośli, rywalizowali z uczestnikami z wielu krajów, osiągając najlepszy wynik medalowy.

Znaczące sukcesy osiągnęli uczniowie z mniejszych miejscowości, a krajowy finał zorganizowała Politechnika Wrocławska.

Polscy uczniowie, studenci i dorośli wśród najlepszych matematyków na świecie

Międzynarodowe Mistrzostwa Gier Matematycznych i Logicznych (fr. Championnat International des Jeux Mathématiques et Logiques) odbyły się już po raz 39. W tym roku wydarzenie miało miejsce w Tunezji, w dniach 23-24 sierpnia. W rozgrywkach wzięła udział polska kadra składająca się z 32 zawodników zarówno ze szkół podstawowych, jak i uczelni wyższych oraz osób dorosłych. Na mistrzostwach obowiązywał podział nie tylko na grupy wiekowe, ale też profesjonalne - sukces osiągnęli także dorośli Polacy zajmujący oraz niezajmujący się zawodowo matematyką.

Uczestnicy z najmłodszych grup wiekowych dostali do rozwiązania 5 zadań i mieli na to godzinę. Z kolei najbardziej zaawansowani dostali 3 godziny na rozwiązanie 18 problemów.

Reprezentacja Polski zmagała się w grach matematycznych i logicznych m.in. z uczestnikami z Belgii, Dominikany, Francji, Niemiec, Peru, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch. Biało-czerwoni zdobyli w sumie aż 8 medali. Polacy sięgnęli po pięć złotych medali, dwa srebrne i jeden brązowy. Którzy nasi reprezentanci poradzili sobie najlepiej?

Osiem medali dla Polaków na Międzynarodowych Mistrzostwach Gier Matematycznych i Logicznych

Polacy opuścili Tunezję z niemałym sukcesem. Na 39. edycji Międzynarodowych Mistrzostwach w Grach Matematycznych i Logicznych osiągnęli sporo w praktycznie wszystkich grupach wiekowych. Warto odnotować, że Polacy aż pięciokrotnie sięgnęli po złoto - to najwięcej spośród wszystkich reprezentacji. Tym samym Polska uplasowała się na pierwszym miejscu w klasyfikacji medalowej.

Kim są polscy złoci medaliści? To Jan Porosiński ze SP w Mirkowie w woj. dolnośląskim (kategoria klas III szkół podstawowych), Robert Soboński (studenci), dr Łukasz Bożyk (adiunkt z Instytutu Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim - w kategorii dorosłych profesjonalnie zajmujących się matematyką), Robert Soboński, absolwent XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (dorośli niezwiązani zawodowo z matematyką) oraz polska drużyna studentów (w tym Martyna Łopianiak z PWr) w rywalizacji drużynowej.

Srebrne medale zdobyli Andrzej Anholcer ze SP im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach w woj. wielkopolskim (kategoria uczniów klas IV i V szkół podstawowych) oraz Konrad Czarnecki (studenci). Brązowy medal otrzymał Mateusz Bąk z SP im. A. Sewiołka w Czułowie w woj. małopolskim (uczniowie klas VI i VII szkół podstawowych). Warto zwrócić uwagę, że wielu zawodników uczy się w mniejszych miejscowościach, co pokazuje, że nie tylko szkoły z największych polskich miast kształcą najlepszych naukowców. Wszystkim medalistom serdecznie gratulujemy!

Finał krajowy Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych organizowała Politechnika Wrocławska (Wydział Matematyki) w dniach 17-18 maja 2025. Zwycięzcy udali się na światowy finał w Tunezji (23-24 sierpnia 2025).

