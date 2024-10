Masz tego Windowsa? Komputer możesz wyrzucić na śmieci

Złe wieści dla posiadaczy komputerów z systemem Windows 10. Ten już niedługo przestanie otrzymywać aktualizacje. Co gorsza, jeżeli wasz sprzęt nie spełnia wymagań 11-stki, to... lepiej wyrzucić go na śmieci. Tak radzi sam Microsoft.

Zdjęcie Microsoft zmienia podejście do aktualizacji 32-bitowych wersji systemu / 123RF/PICSEL