Aby sprawdzić to działanie, Draulio Araujo z Brain Institute of the Federal University of Rio Grande do Norte przeprowadził więc sześciomiesięczne badanie, w którym14 pacjentów pod nadzorem lekarzy inhalowało parę z DMT. Pacjenci otrzymywali również wsparcie psychoterapeutyczne, a niektórzy kontynuowali leczenie farmakologiczne, ale wyniki są obiecujące.