Słabo wyglądasz, idź na spacer. AI w smartfonie oceni kondycję psychiczną

Jak się jednak okazuje, te same nowe technologie mogą okazać się pomocne w obiektywnej samoocenie naszej kondycji psychicznej, co może skłonić nas do do szukania pomocy. Wszystko za sprawą specjalnej aplikacji napędzanej sztuczną inteligencją, która będzie analizować twarz - prototypowe oprogramowanie, opracowywane obecnie przez zespół naukowców z Dartmouth College w New Hampshire, nosi nazwę MoodCapture.



Pomysł zakłada, że za każdym razem, gdy użytkownik odblokuje telefon za pomocą systemu rozpoznawania twarzy, przedni aparat urządzenia wykona wiele zdjęć jego twarzy i otoczenia. Algorytm oparty na sztucznej inteligencji oceni następnie te obrazy, analizując wyraz twarzy użytkownika wraz z obrazami tła. Jeśli aplikacja wykryje, że stan psychiczny użytkownika się pogłębia, zasugeruje takie środki, jak ćwiczenia na świeżym powietrzu lub spotkania towarzyskie z rodziną i przyjaciółmi.

