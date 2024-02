Nowe sposoby na walkę z rakiem mózgu. Wystarczy użyć… oczu

Niszczenie raka może odbywać się przez oczy

W jaki sposób podawać leki osobom walczącym z rakiem mózgu. To pytanie trapiło kilku badaczy z Uniwersytetu, którzy postanowili przyjrzeć się, połączeniu mózgu z oczami. Wyszli z założenia, że nasze oczy mogą stanowić bardzo dobrą drogę dla wszelkich leków podczas leczenia takich chorób jak glejak.

Podczas swoich badań na myszach, naukowcy analizowali immunologiczny węzeł między tylnym okiem a innymi częściami ośrodkowego układu nerwowego. Naukowcy dowiedli, że immunizacja ciała szklistego chroni myszy przed atakiem wirusowym, a nawet bakteryjnym, w tym komórek nowotworowych. Tym samym otwierają się drogi do możliwych terapii immunologicznych, gdzie leki byłyby podawane właśnie przez oczy.

Reklama

Naukowcy z Yale zauważyli, że myszy mają w oczach dwa odrębne układy limfatyczne. Obie regulują reakcje immunologiczne, tylko jedna w przedniej części oka, a druga w tylnej. Na dodatek ten drugi sięga aż do węzłów chłonnych szyjnych poprzez naczynia limfatyczne w osłonce nerwu wzrokowego.

Wskazuje to, że istnieje wspólny układ limfatyczny, mogący otworzyć jednolitą odpowiedź immunologiczną między okiem a mózgiem. Tym samym pobudzenie go przez oczy może wywoływać efekty podczas leczenia chorób mózgu jak nowotwór. A biorąc pod uwagę, że oczy dają łatwiejszy dostęp do terapii lekowych, może to być droga dla nowych sposobów leczenia.

- Ten tylny drenaż limfatyczny, podobnie jak drenaż limfatyczny opon mózgowych, może być modulowany przez stymulator limfatyczny VEGFC. I odwrotnie, pokazujemy, że hamowanie sygnalizacji limfatycznej w nerwie wzrokowym może przezwyciężyć główne ograniczenie w terapii genowej poprzez zmniejszenie odpowiedzi immunologicznej na wirusa adenowirusowego i zapewnienie ciągłej skuteczności po podaniu wielu dawek - głosi treść artykułu opisującego badania.



Obecnie zespół naukowców testuje swoje prototypowe leki poprzez zastrzyki do oczu myszy, które mogą pomóc w zwalczaniu obrzęku plamki żółtej lub nieszczelnych naczyń krwionośnych siatkówki powszechnych u osób z cukrzycą i jaskrą. Ma to sprawdzić możliwe zastosowanie hipotez.

Badanie opublikowano w czasopiśmie naukowym Nature.