Skanowanie to, oprócz pomiaru złogów, dostarcza informacji o aorcie, kształcie serca, płucach, mięśniach i wątrobie, co tworzy bogaty zestaw danych do analizy przez sztuczną inteligencję. Projekt otrzymał 4 miliony dolarów dofinansowania z dwóch grantów przyznanych przez National Institutes of Health, co podkreśla jego potencjał w transformacji opieki kardiologicznej.