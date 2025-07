Za rozwój systemu odpowiada zespół Microsoft AI kierowany przez brytyjskiego pioniera technologii, Mustafę Suleymana. Nowe rozwiązanie imituje pracę zespołu ekspertów, którzy podejmują się diagnozowania przypadków wymagających dogłębnej wiedzy i analizy. Microsoft podkreśla, że połączenie ich systemu z zaawansowanym modelem sztucznej inteligencji OpenAI o nazwie o3 pozwoliło rozwiązać ponad 80 proc. trudnych przypadków medycznych wybranych specjalnie do testów diagnostycznych.

Dla porównania, praktykujący lekarze, którzy rozwiązywali te same studia przypadków bez pomocy kolegów, podręczników czy chatbotów, osiągnęli zaledwie 20 proc. skuteczności. Co więcej, AI okazała się tańszą opcją, gdyż efektywniej zlecała niezbędne badania, minimalizując niepotrzebne koszty i czas diagnostyki.

Mimo że Microsoft wskazuje na potencjalne oszczędności i efektywność, firma zaznacza, że sztuczna inteligencja nie zastąpi lekarzy, lecz uzupełni ich pracę. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, "role kliniczne lekarzy wykraczają poza samą diagnozę. Potrzebują oni radzić sobie z niejednoznacznością, budować zaufanie u pacjentów i ich rodzin, co jest trudne do zastąpienia przez AI".

Slogan "ścieżka do medycznej superinteligencji" sugeruje, że AI może w przyszłości wyprzedzić ludzi nie tylko w diagnozie, ale w szeroko pojętej inteligencji medycznej. Superinteligencja to bowiem system, który przewyższa człowieka w niemal każdej dziedzinie intelektualnej, a Microsoft wierzy, że osiągnięcie tego stanu nastąpi w ciągu najbliższej dekady.

Jest niemal pewne, że w ciągu 5-10 lat systemy te osiągną niemal bezbłędną skuteczność, co odciąży systemy opieki zdrowotnej na całym świecie

Nowe podejście do diagnozy

Microsoft zwraca uwagę, że wiele wcześniejszych testów AI, jak egzamin lekarski w USA (US Medical Licensing Examination), opierało się na testach wielokrotnego wyboru, które premiują zapamiętywanie odpowiedzi, a nie dogłębną wiedzę i umiejętność rozumowania klinicznego. Nowy system naśladuje krok po kroku proces myślowy lekarza: zadaje pytania, zleca odpowiednie badania, aż do postawienia diagnozy.

W badaniach wykorzystano ponad 300 skomplikowanych studiów przypadków opublikowanych w prestiżowym "New England Journal of Medicine". Microsoft użył do tego różnych modeli AI, w tym tych opracowanych przez OpenAI, Meta, Anthropic, Elona Muska (Grok) oraz Google (Gemini). Kluczowym elementem systemu jest tzw. "diagnostic orchestrator", czyli specjalny moduł AI, który współpracuje z wybranym modelem, decydując, jakie badania zlecić i jak postawić diagnozę, działając niczym zespół lekarzy.