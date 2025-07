Zdrowe tłuszcze i błonnik. Sekrety orzechów przy odchudzaniu

Włączenie orzechów do codziennego jadłospisu może przynieść wiele korzyści podczas odchudzania. Nie tylko wspomagają one trawienie i zmniejszają ryzyko przewlekłych chorób, ale dzięki obecności białka i zdrowych tłuszczów na długo zapewniają uczucie sytości. Migdały, nerkowce, pistacje i orzechy włoskie to tylko niektóre z orzechów wpływających pozytywnie na mikrobiom i przemianę materii.