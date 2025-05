Eksperci mówią o "nowej erze medycyny prewencyjnej w onkologii", a wyniki porównują do skutków chirurgii bariatrycznej, dotychczas uznawanej za najskuteczniejsze rozwiązanie w walce z otyłością. A mowa o zastrzykach odchudzających typy Ozempic, które okazują się chronić przed nowotworami związanymi z otyłością - jeszcze nawet zanim przyczynią się do utraty wagi! Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego w Izraelu, w którym wzięło udział 6000 dorosłych bez historii chorób nowotworowych.

Część uczestników przeszła operację bariatryczną, a pozostali przyjmowali leki z grupy GLP-1 , jak liraglutyd (Saxenda), eksenatyd (Byetta) i dulaglutyd (Trulicity). Choć osoby po operacji schudły średnio dwa razy więcej niż ci, którzy stosowali farmakoterapię, ryzyko zachorowania na nowotwory związane z otyłością spadło w obu grupach na podobnym poziomie (od 30 do 42 proc.). Co ciekawe, po uwzględnieniu różnic w utracie wagi, okazało się, że leki GLP-1 wykazują silniejsze działanie ochronne przed nowotworami niż sama utrata masy ciała.

Już wiemy, że operacje bariatryczne obniżają ryzyko raka o około 30 proc. Te dane sugerują, że GLP-1 może zmniejszyć to ryzyko nawet o połowę. To ogromna zmiana

Podczas kongresu zaprezentowano również inne badanie, opublikowane w New England Journal of Medicine, które bezpośrednio porównało dwa leki odchudzające: Mounjaro i Wegovy. Wyniki? Pacjenci przyjmujący Mounjaro stracili średnio 20,2 proc. masy ciała, w porównaniu do 13,7 proc. w przypadku Wegovy. To wzmacnia przekonanie, że nowsze, silniejsze leki GLP-1 mogą nie tylko skuteczniej wspierać odchudzanie, ale również lepiej chronić przed nowotworami.