Naukowcy za pomocą znaczników fluorescencyjnych oznaczyli kardiomiocyty (komórki mięśnia sercowego), by świeciły w różnych kolorach i co dwie minuty przez 40 godzin wykonywali zdjęcia, które pokazały, jak komórki poruszają się, dzielą i tworzą prymitywny kształt serca. Dr Kenzo Ivanovitch z Great Ormond Street Institute of Child Health dodaje, że to "pierwszy raz, kiedy mogliśmy obserwować komórki serca z taką dokładnością i przez tak długi czas podczas rozwoju ssaka", a odkrycie to może zrewolucjonizować nasze rozumienie wrodzonych wad serca i pomóc w rozwoju medycyny regeneracyjnej.

Tłumaczy też, że zasadniczo zmienia to nasze rozumienie rozwoju serca, pokazując, że to, co wcześniej wydawało się chaotyczną migracją komórek, w rzeczywistości jest kontrolowane przez ukryte wzorce, które zapewniają prawidłowe uformowanie serca. Badacze mają nadzieję, że ich odkrycie przyczyni się do lepszego zrozumienia, dlaczego u niektórych dzieci rozwój serca przebiega nieprawidłowo. Umożliwi to lepszą diagnostykę i leczenie wrodzonych wad serca, które dotyczą około 1 na 100 noworodków. Technologia ta może też wspierać rozwój inżynierii tkankowej, czyli hodowanie tkanek serca w laboratorium do celów medycyny regeneracyjnej.