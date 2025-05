Autor badania, Daniel Rosenberg, twierdzi, że jest to prosty i niedrogi dodatek do diety, który nie wywołuje negatywnych skutków, a może przynieść zdrowotne korzyści.

Odkryto, że orzechy włoskie są metabolizowane przez bakterie jelitowe i przekształcane w silne związku przeciwzapalne znane jako urolityny. Według badania wysoki poziom urolityny A może korzystnie wpływać na komórki odpornościowe w polipach jelita grubego, dzięki czemu przyczynia się do redukcji markerów stanu zapalnego w próbkach moczu, krwi i kału.

- Efekty widoczne są zarówno w jelicie grubym, jak i we krwi - mówi Rosenberg. - To drugie wskazuje, że efekty są systemowe i nie ograniczają się tylko do zapewnienia zdrowia jelit.