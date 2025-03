Zastanawialiście się jednak kiedyś, jak to działa? Duże badanie obserwacyjne rzuca więcej światła na to, w jaki sposób dieta śródziemnomorska może zmniejszać ryzyko nowotworów i jak podkreślają badacze, nie jest to jedynie zasługa utraty wagi. Bo przestrzeganie diety śródziemnomorskiej wiązało się z niższym ryzykiem nowotworów związanych z otyłością, niezależnie od wskaźnika masy ciała (BMI) czy rozmieszczenia tkanki tłuszczowej.

Badanie, opublikowane we wtorek w czasopiśmie naukowym JAMA Network Open, przeanalizowało dane dietetyczne i medyczne ponad 450 tys. osób biorących udział w europejskim badaniu EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition). Uczestnicy, w wieku od 35 do 70 lat, byli rekrutowani w latach 1992-2000 w 23 ośrodkach w 10 krajach. Trzy z tych krajów – Grecja, Włochy i Hiszpania – są znane z tradycji śródziemnomorskich, podczas gdy pozostałe siedem (Dania, Francja, Niemcy, Holandia, Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania) nie stosuje tego modelu żywienia.