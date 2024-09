I nie da się ukryć, że nie są to dobre wieści dla Ukrainy, bo chociaż Zachód wielokrotnie wątpił w nowoczesne możliwości tej jednostki, to zdaniem analityków użycie Su-57 w Ukrainie sugeruje istotną zmianę w rosyjskich taktykach militarnych. Co więcej, ich operacyjne wykorzystanie ma głębokie implikacje psychologiczne dla morale rosyjskiego wojska, które na co dzień jest często obiektem żartów z powodu przestarzałego wyposażenia. Z drugiej strony trudno oprzeć się wrażeniu, że Rosja coraz bardziej obawia się pierwszych dostarczonych do Sił Powietrznych Ukrainy amerykańskich myśliwców F-16.

Su-57 i Ch-69 to groźny duet

Su-57 to pierwszy rosyjski myśliwiec wielozadaniowy piątej generacji, zbudowano go w rozwiniętej konstrukcji stealth z szerokim wykorzystaniem materiałów kompozytowych, takich jak polimer, włókno szklane i aluminiowe wypełniacze. Zapewnia to niższy poziom promieniowania radarowego i sygnatury podczerwonej w porównaniu ze starszymi rosyjskimi myśliwcami.

A jeśli chodzi o pociski manewrujące Ch-69 (X-69), to producent przekonywał przed listopadową prezentacją, że mają kilka cech, dzięki którym są "wielofunkcyjne, dyskretne i wysoce precyzyjne", a do tego bardzo trudne do wykrycia, przechwycenia i zneutralizowania przez obronę przeciwlotniczą.

Do tego mogą przenosić amunicję odłamkowo-burzącą lub kasetową, co umożliwia użycie przeciwko różnym celom, w tym infrastrukturze komunikacyjnej, przemysłowej, transportowej, amunicyjnej i innej infrastrukturze wojskowej, takiej jak lotniska, składy paliwa i cele morskie. Głowica kasetowa może zaś zostać wykorzystana do zniszczenia wrogich formacji pancernych, rakietowych, komunikacyjnych i przeciwlotniczych rozmieszczonych na polu walki.

