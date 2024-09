Polskie haubice 2S1 Goździk widziane na Ukrainie

Co ciekawe, wiemy na pewno, że jest to sprzęt dostarczony przez polską armię w ramach, któregoś z pakietów pomocy. Wskazuje na to malowanie przeznaczone dla Wojska Polskiego. Wszystkie pakiety pomocy z oczywistych względów są trzymane w tajemnicy. Oficjalnie nie wiadomo, ile Ukraina może posiadać zestawów haubic samobieżnych 2S1 Goździk, ale mówi się, że może to być 70 sztuk.

Nie jest wykluczone, że szkolenia ukraińskich żołnierzy są przeprowadzane z myślą otrzymaniu za darmo lub zakupie dodatkowych dziesiątek tych urządzeń od Polski. Nasza armia miała ich przed wojną ok. 200 sztuk, a obecnie są one zastępowane koreańskimi aramatohaubicami. Chociaż nie oferują one potężnego zasięgu ostrzału, przy zastosowaniu standardowej amunicji, co ma duże znaczenie dla Ukraińców, mamy tutaj zaledwie 15 kilometrów, to jednak Ukraińcy mogą zastosować lepsze pociski i korzystać z tych haubic np. na terytorium Rosji w obwodzie kurskim, gdzie ten zasięg w pełni wystarczy.

Czym jest i co potrafi haubica samobieżna 2S1 Goździk?

Polskie Goździki mają być obecnie w użyciu 154. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej. 2S1 Goździk jest haubicą samobieżną kalibru 122 mm. W latach 1971-1991 wyprodukowano ponad 10 tysięcy sztuk tej broni. Bazuje ona na podwoziu transportera MT-LB. Donośność Goździka to ok. 15 kilometrów przy zastosowaniu podstawowej amunicji. Jego szybkostrzelność wynosi maksymalnie 5 strzałów na minutę. Goździk użytkowany jest przez kilkadziesiąt państw na świecie w tym przez Polskę, Ukrainę, Finlandię, Białoruś i Rosję.