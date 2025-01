Premiera Samsung Galaxy S25 – oto, co warto wiedzieć o najnowszym modelu!

Znany design lekko odświeżony – większych zmian brak

Samsung nieraz zaskakiwał w przeszłości swoich klientów w kwestii wyglądu swoich telefonów. Tym razem jednak nie do końca tak jest, lecz bez wątpienia jest to świadoma decyzja marki z Korei Południowej. Samsung Galaxy S25 nadal będzie cechować się prostym pod kątem faktury czy kolorów designem, a także dość kanciastą budową, która wielu osobom zdecydowanie przypada do gustu i przekonuje ich do stawiania na flagowca rodem z Azji.

Nie oznacza to jednak, że zmiany nie dotykają innych wariantów tego telefonu. Owszem, bazowa wersja jest dość podobna do poprzedniczki, lecz Samsung Galaxy S25 Ultra jest już na przykład trochę bardziej zaokrąglony, co w obliczu większych rozmiarów i chęci wzmocnienia konstrukcji można zrozumieć. Nie są to z drugiej strony wyjątkowo obłe kształty, dzięki czemu zagorzali fani serii Galaxy nie łapią się za głowy.

Ciekawa jest również odmiana Slim, która dostępna w sprzedaży będzie tylko na wybranych rynkach, w tym np. w Polsce. Jej najważniejszą cechą jest niesamowicie wręcz mała grubość na poziomie zaledwie 6,4 mm. Jest to interesująca opcja dla osoby, która albo szuka telefonu o trochę mniejszych rozmiarach, albo modelu, który pod kątem wyglądu wyróżnia się nie krzykliwością czy kolorami, a swoją budową!

Rewolucja AI trwa w najlepsze. Galaxy S25 jest tego świetnym przykładem

Sprawdzając telefony z serii Galaxy, o których jeszcze więcej dowiesz się, chociażby pod adresem https://www.euro.com.pl/cms/samsung-galaxy.bhtml, jedną z najważniejszych informacji jest integracja tych telefonów ze sztuczną inteligencją. Samsung rozwija swój moduł Galaxy AI już od dłuższego czasu i nie dziwi fakt, że wcale nie ma zamiaru spoczywać na laurach. Najnowsze wcielenie flagowca koreańskiego producenta wnosi te możliwości na jeszcze wyższy poziom.

Nowym trybem, o którym przy okazji premiery mówi się najczęściej, bez wątpienia jest Now Brief. W zależności od pory dnia będziesz mógł dzięki tej funkcji liczyć na dedykowane propozycje aktywności. Dla przykładu z rana telefon wskaże najszybszą trasę do pracy, podczas jazdy komunikacją publiczną zasugeruje uruchomienie ulubionej playlisty, po południu podsunie ciekawe przepisy na obiad, a wieczorem zda raport z całego dnia. To wirtualny asystent, który ma ułatwiać każdy stawiany przez ciebie w trakcie dnia krok!

Dedykowany procesor do zadań specjalnych

Samsung przy okazji premiery Galaxy S25 kontynuuje ścisłą współpracę z jednym z czołowych producentów podzespołów mobilnych, firmą Snapdragon. Każdy smartfon z tej serii otrzyma dedykowany procesor Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Dzięki maksymalnej częstotliwości taktowania wynoszącej 4,47 GHz możesz liczyć na świetną płynność działania i kapitalne wsparcie wielozadaniowości. Serce urządzenia wspierane jest przez sporą ilość pamięci masowej (od 128 GB do aż 1 TB) oraz do 12 GB pamięci RAM.

W przypadku S25 Samsung mocno postawił na regionalizację swojej oferty. W Polsce z jednej strony debiutuje więc model Slim, lecz z drugiej nie doczekasz się najmocniejszego wydania S25 Ultra z 16 GB pamięci RAM. Ta odmiana jest zarezerwowana wyłącznie na rynek azjatycki.

Nowe oblicze fotografii, czyli aparat o ogromnych możliwościach

Telefony od Samsunga, szczególnie z flagowych linii, cieszą się bardzo mocną renomą pod kątem jakości zdjęć. Z pewnością nie inaczej będzie w przypadku Galaxy S25 – wystarczy tylko spojrzeć na podzespoły oferowane w tych telefonach.

Wrażenie w szczególności robi specyfikacja najmocniejszego modelu, czyli Samsunga Galaxy S25 Ultra. Główny aparat posiada matrycę o rozdzielczości aż 200 Mpix, a wspomagany jest on dodatkowo przez obiektyw ultraszerokokątny (50 Mpix) i dwa aparaty makro (50 Mpix + 10 Mpix). Dzięki temu możliwe jest wykonywanie niezrównanych ujęć, a optyczna stabilizacja obrazu i wsparcie algorytmów AI pozwalają dodatkowo poprawić efekt końcowy.

