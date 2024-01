Samsung S24, S24 Plus i S24 Ultra. Kiedy w Polsce pojawi się najnowszy model?

Samsung tegoroczną premierą zrobił gigantyczny krok w przód, wprowadzając mnóstwo innowacji, które oparte są na sztucznej inteligencji. AI poprawi za nas teksty, które spisujemy na szybko, a także przetworzy notatki ze spotkania i uporządkuje je w czytelny sposób. Największą jednak nowością było wprowadzenie tłumacza na żywo.

Samsung S24 premiera

Translator audio przetłumaczy nasze rozmowy z osobą, która mówi w innym języku. Mieliśmy okazję testować tę funkcję podczas Unpacked 2024 i przyznaję, że działa to całkiem sprawnie. Co więcej, usługa będzie od razu dostępna w języku polskim, poza trzynastoma innymi. Czego chcieć więcej? Samsung stawia na Polskę, bo to właśnie u nas smartfony Galaxy są bardzo popularne.

Samsung chwali się, że wszystkie modele S24 są dużo bardziej wydajne od poprzedników. Nic dziwnego, urządzenie sprawdzi się także u miłośników gier, a satysfakcję sprawi ray tracing, który zapowiada się rewelacyjnie. Po kilkunastu minutach "obcowania" z S24 Ultra odnoszę wrażenie, że model ten znacznie mniej się nagrzewa, co jest na pewno na rękę graczom, ale także tym, którzy lubią obróbkę zdjęć na swoich telefonach.

Samsung S24 - polskie ceny

Ceny nie są bardzo wysokie, jeśli spojrzymy na możliwości najnowszego flagowca Galaxy S24 i jego pozostałych, większych modeli Plus i Ultra. Do tego dochodzi aż 7 lat gwarantowanego wsparcia od producenta.

Galaxy S24 8 + 128 - 4099 zł

Galaxy S24 8 + 256 - 4399 zł

Galaxy S24+ 12 + 256 - 5199 zł

Galaxy S24+ 12 + 512 - 5799 zł

Galaxy S24 Ultra 12 + 256 - 6599 zł

Galaxy S24 Ultra 12 + 512 - 7199 zł

Galaxy S24 Ultra 12 + 1TB - 8249 zł

Samsung Galaxy S24. Kiedy w Polsce?

Urządzenie, które może okazać się - wreszcie - rewolucją na rynku mobile jest już dostępne w przedsprzedaży. Zamówienia będą realizowane od 24 stycznia i to właśnie wtedy smartfon trafi na sklepowe półki na całym świecie.