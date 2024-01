Spis treści: 01 Samsung S24 już jest. Jaka cena w Polsce?

02 Samsung Galaxy S24 to technologiczny kombajn

03 Najlepszy telefon do zdjęć? Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung S24 już jest. Jaka cena w Polsce?

Coroczne Samsung Galaxy Unpacked to jedno z ważniejszych wydarzeń w świecie mobilnych technologii. Nie mogło nas tam zabraknąć, dzięki czemu mamy dla was najświeższe informacje prosto od producenta. Ile kosztuje Samsung Galaxy S24 w Polsce? Oto ceny z podziałem na poszczególne modele:

Reklama

Galaxy S24 8 + 128 - 4099 zł

Galaxy S24 8 + 256 - 4399 zł

Galaxy S24+ 12 + 256 - 5199 zł

Galaxy S24+ 12 + 512 - 5799 zł

Galaxy S24 Ultra 12 + 256 - 6599 zł

Galaxy S24 Ultra 12 + 512 - 7199 zł

Galaxy S24 Ultra 12 + 1TB - 8249 zł

Cena Galaxy S24 w Polsce różni się zatem bardzo mocno, zależnie od modelu i wybranego wariantu pamięci. Podstawowy model to koszt nieco ponad 4 tysiące, podczas gdy najwyższa wersja Ultra z aż 1TB miejsca na dane kosztuje ponad dwukrotnie więcej. Mamy jednak do czynienia z absolutnie najbardziej zaawansowanym telefonem z Androidem, jaki był do tej pory dostępny na rynku. Zresztą, przedstawione kwoty nie wyglądają źle - rok temu było drożej.

Zdjęcie Tytanowa obudowa w Samsungu S24 to jest to, na co czekali fani marki! / Przemysław Bicki / INTERIA.PL

Samsung Galaxy S24 to technologiczny kombajn

Niezależnie od wybranej wersji będziemy mieć dostęp do kilku nowinek technologicznych, na wprowadzenie których zdecydował się Samsung. Tegoroczna edycja Galaxy Unpacked upłynęła pod wyraźnym znakiem sztucznej inteligencji. Ta ma nam pomagać na wiele sposobów, choćby podczas prowadzenia rozmów... w języku obcym.

Specjalny translator ma umożliwić nam prowadzenie rozmowy na żywo w aż 13 językach. Wśród nich znalazł się język polski, ale również inne, jak na przykład angielski czy hiszpański. Z tym telefonem bez problemu dogadamy się na wakacjach, na przykład zamawiając przejazd czy stolik w restauracji.

AI pozwoli nam również na sprawne edytowanie i dostosowywanie naszego tekstu pisanego. Jeżeli stworzymy robocze notatki (np. ze spotkania), system telefonu pozwoli nam je bardzo szybko przeredagować w jednym z trzech dostępnych stylów - biznesowym, codziennym i z myślą o publikacji w social mediach. To tyczy się nie tylko zapisków, ale także nagrań głosowych.

Najlepszy telefon do zdjęć? Samsung Galaxy S24 Ultra

Choć jest jeszcze nieco za wcześnie na takie werdykty, to Samsung jak zwykle mocno postawił na fotografię. Najlepsze zdjęcia dostarczy nam model Galaxy S24 Ultra, ale i podstawowy wariant da radę. Tegoroczna seria została wyposażona m.in. w aparat z 5-krotnym zoomem optycznym. Ten może osiągnąć nawet 10-krotne przybliżenie optyczne dzięki sztucznej inteligencji.

S24 od Samsunga zapowiada się jako hit tegorocznych premier, pamiętać jednak trzeba, że mamy dopiero początek roku, a konkurencja nie śpi. W Polsce samsungowe smartfony są bardzo popularne, a najnowszy model - jestem tego pewien - na pewno podtrzyma tę popularność.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!